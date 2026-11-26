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O Corinthians decide no próximo sábado, 28 de novembro, quem irá comandar o clube no triênio 2027 - 2029. A eleição acontece na sede social do clube, no Parque São Jorge, onde cerca de 4 mil associados estarão aptos a ir às urnas.

No dia da votação, serão eleitos o presidente e dois vice-presidentes para a diretoria executiva, além de 200 conselheiros trienais e 50 suplentes para o Conselho Deliberativo.

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O Fiel Torcedor, programa de sócio-torcedor do Corinthians, fica de fora da votação. Uma reforma do estatuto chegou a prever o direito ao voto para essa modalidade de associado, mas acabou barrada na Justiça ao longo de 2026.

Com isso, seguem valendo as regras atuais. Poderão votar os associados com mais de 18 anos, admitidos no clube há pelo menos 5 anos - exceto os militantes (ou seja, atletas amadores ou competidores federados) e dependentes de qualquer categoria, como filhos e cônjuges. Para votar também é preciso estar com a mensalidade em dia até dois meses antes das eleições.

Na urna, cada eleitor registra dois votos. Para a presidência, vence a chapa que obtiver a maioria simples dos votos válidos. Concorrem ao pleito:

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Já para o Conselho Deliberativo, a disputa ocorre pelo sistema de chapas fechadas, cada uma composta por 25 integrantes.

O associado vota em apenas uma chapa inteira, e não há divisão proporcional de cadeiras: as oito chapas mais votadas elegem todos os seus 25 membros, preenchendo as 200 vagas de conselheiros titulares.

A nona e a décima colocadas garantem as 50 vagas de suplentes. As demais chapas não elegem representantes.

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Esses 200 conselheiros eleitos se somam aos vitalícios para fiscalizar as contas e os atos da próxima administração.

A disputa acontece em um momento delicado para o Corinthians, que convive com uma dívida de quase R$ 3 bilhões e está sob o risco de intervenção judicial por parte do Ministério Público.

CONFIRA AS CHAPAS QUE CONCORREM À PRESIDÊNCIA DO CORINTHIANS:

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CHAPA 08 - INTEGRIDADE

Presidente: José Augusto Mendes. Leia a entrevista com o candidato

1º vice-presidente: Marcelo Kahan Mandel

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2ª vice-presidente: Mirella Havir

CHAPA 09 - BASTA

Presidente: Ilmar Schiavenato. Leia a entrevista com o candidato

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1ª vice-presidente: Susy Miranda Sanchez

2º vice-presidente: Ernesto Teixeira

CHAPA 28 - CORINTHIANS DE VERDADE

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Presidente: Sérgio Janikian. Leia a entrevista com o candidato

1º vice-presidente: Antonio Jorge Rachid Junior

2ª vice-presidente: Simone Martins dos Anjos

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CHAPA 27 - TRANSFORMA CORINTHIANS

Presidente: André Castro. Leia a entrevista com o candidato

1º vice-presidente: Everton Dumbrovsky

2º vice-presidente: Luiz Soares dos Santos

CHAPA TODO DIA PELO CORINTHIANS

Presidente: Rozallah Santoro. Leia a entrevista com o candidato

1º vice-presidente: Joaquim Arruda

2º vice-presidente: José Mansur