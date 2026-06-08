Como chegam os adversários do Brasil na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira entra na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 com o diagnóstico traçado de seus três primeiros desafios no Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti fará sua estreia no próximo sábado, dia 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, atual campeão africano.

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Na sequência da fase de grupos, o Brasil enfrentará o Haiti, que retorna ao torneio após cinco décadas, e fechará a primeira etapa diante da Escócia, de volta ao Mundial depois de 28 anos de ausência. Os adversários trazem dinâmicas distintas, embalados por resultados recentes em amistosos e mudanças estruturais de olho na classificação para o mata-mata.

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Marrocos chega embalado por campanha recente

Primeiro oponente dos brasileiros, o Marrocos chega aos Estados Unidos sob o comando de Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo em março após a saída de Walid Regragui, técnico da histórica campanha semifinalista no Catar. Desde a troca, a equipe conquistou a Copa Africana de Nações e acumulou vitórias contra Paraguai, Burundi e Madagascar, além de empates diante de Equador e Noruega.

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O elenco tem como principal referência o lateral Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, acompanhado pelo meia Brahim Díaz, do Real Madrid, pelo goleiro Bono e pelo zagueiro Issa Diop. Para a estreia, contudo, os jogadores Noussair Mazraoui e Abde Ezzalzouli são dúvidas devido a problemas físicos.

Haiti retorna ao Mundial após mais de 50 anos

O Haiti, segundo rival do Brasil, garantiu sua vaga ao liderar seu grupo nas Eliminatórias da Concacaf, superando concorrentes tradicionais como Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Sob a liderança do técnico francês Sébastien Migné, a seleção caribenha reforçou o plantel com a naturalização de atletas que atuam no futebol europeu, como o atacante Wilson Isidor e o jovem Lenny Joseph.

Nos testes preparatórios mais recentes, os haitianos golearam a Nova Zelândia por 4 a 0 e sofreram um revés por 2 a 1 contra o Peru, indicando uma proposta de jogo baseada em velocidade e intensidade física para tentar surpreender no grupo.

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Escócia busca avançar às oitavas de final

A Escócia fecha a lista de adversários na primeira fase após carimbar o passaporte no torneio europeu com uma vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca. Nos amistosos de preparação, os escoceses demonstraram força ofensiva ao vencer Curaçao por 4 a 1 e a Bolívia por 4 a 0, com destaque para o atacante Che Adams, autor de dois gols.

O principal nome da equipe é o meio-campista Scott McTominay, do Napoli, mas a comissão técnica precisou lidar com o desfalque importante de Billy Gilmour, cortado por lesão e substituído pelo jovem Tyler Fletcher, do Manchester United.