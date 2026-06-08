Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
COPA DO MUNDO 2026

Como chegam os adversários do Brasil na Copa do Mundo

Rivais do Brasil fecham preparação para a fase de grupos

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 08:20:42 Editado em 08.06.2026, 09:49:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Como chegam os adversários do Brasil na Copa do Mundo
Autor Foto: Reprodução/X/@EnMaroc, Divulgação/Instagram e Reprodução/X/@ScotlandNT

A Seleção Brasileira entra na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 com o diagnóstico traçado de seus três primeiros desafios no Grupo C. A equipe comandada por Carlo Ancelotti fará sua estreia no próximo sábado, dia 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, atual campeão africano.

- leia mais: Segunda-feira em Apucarana terá frio pela manhã, tarde amena e zero chance de chuva

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na sequência da fase de grupos, o Brasil enfrentará o Haiti, que retorna ao torneio após cinco décadas, e fechará a primeira etapa diante da Escócia, de volta ao Mundial depois de 28 anos de ausência. Os adversários trazem dinâmicas distintas, embalados por resultados recentes em amistosos e mudanças estruturais de olho na classificação para o mata-mata.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Marrocos chega embalado por campanha recente

Primeiro oponente dos brasileiros, o Marrocos chega aos Estados Unidos sob o comando de Mohamed Ouahbi, que assumiu o cargo em março após a saída de Walid Regragui, técnico da histórica campanha semifinalista no Catar. Desde a troca, a equipe conquistou a Copa Africana de Nações e acumulou vitórias contra Paraguai, Burundi e Madagascar, além de empates diante de Equador e Noruega.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O elenco tem como principal referência o lateral Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, acompanhado pelo meia Brahim Díaz, do Real Madrid, pelo goleiro Bono e pelo zagueiro Issa Diop. Para a estreia, contudo, os jogadores Noussair Mazraoui e Abde Ezzalzouli são dúvidas devido a problemas físicos.

Haiti retorna ao Mundial após mais de 50 anos

O Haiti, segundo rival do Brasil, garantiu sua vaga ao liderar seu grupo nas Eliminatórias da Concacaf, superando concorrentes tradicionais como Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Sob a liderança do técnico francês Sébastien Migné, a seleção caribenha reforçou o plantel com a naturalização de atletas que atuam no futebol europeu, como o atacante Wilson Isidor e o jovem Lenny Joseph.

Nos testes preparatórios mais recentes, os haitianos golearam a Nova Zelândia por 4 a 0 e sofreram um revés por 2 a 1 contra o Peru, indicando uma proposta de jogo baseada em velocidade e intensidade física para tentar surpreender no grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Escócia busca avançar às oitavas de final

A Escócia fecha a lista de adversários na primeira fase após carimbar o passaporte no torneio europeu com uma vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca. Nos amistosos de preparação, os escoceses demonstraram força ofensiva ao vencer Curaçao por 4 a 1 e a Bolívia por 4 a 0, com destaque para o atacante Che Adams, autor de dois gols.

O principal nome da equipe é o meio-campista Scott McTominay, do Napoli, mas a comissão técnica precisou lidar com o desfalque importante de Billy Gilmour, cortado por lesão e substituído pelo jovem Tyler Fletcher, do Manchester United.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Adversários do Brasil Copa do Mundo 2026 Desempenho das Seleções futebol internacional Preparação para o Mundial Seleção Brasileira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV