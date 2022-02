Comitê Organizador comemora nenhum caso de covid-19 na bolha de Pequim-2022

Da Redação

O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Pequim-2022, na China, anunciou nesta quinta-feira que pela primeira vez não foi detectando nenhum caso de covid-19 na bolha sanitária do evento, aproveitando a ocasião para elogiar a rígida política chinesa de controle da pandemia do novo coronavírus.

Os quase três mil atletas e mais de 60 mil voluntários, funcionários de apoio, jornalistas e outros permanecem em uma grande bolha na qual devem passar por exames do tipo PCR todos os dias e usar máscara o tempo todo.

Mesmo assim havia o temor de forte impacto do novo coronavírus nos Jogos de Inverno, especialmente com a contagiosa variante ômicron.

Desde 24 de janeiro, quando os dados oficiais começaram a ser divulgados, 435 casos foram detectados na bolha, incluindo um número não revelado de atletas. Mas o número de testes positivos caiu com a aproximação da cerimônia de encerramento, no próximo domingo, e nenhum caso foi detectado na última quarta-feira.

"Isso demonstra que as medidas dentro da bolha fechada foram efetivas", declarou Huang Chun, do gabinete de controle da pandemia do novo coronavírus do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022.