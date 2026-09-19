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Comissão dá parecer favorável, com ressalvas, para contrato do São Paulo com Ticketmaster

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A comissão criada no São Paulo para analisar o contrato com a Ticketmaster deu parecer favorável, mas com ressalvas, para o prosseguimento para a contratação da empresa norte-americana. A negociação já foi aprovada pelo Conselho de Administração do clube e encaminhada ao Deliberativo. A votação está marcada para os dias 29 e 30 de setembro.

"A Comissão entende que não há elementos que impeçam o prosseguimento da contratação, se for essa a decisão do plenário do Conselho Deliberativo, sem prejuízo das ressalvas expressamente consignadas no presente parecer", afirma o documento de 39 páginas, assinado em 15 de setembro por quatro conselheiros.

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O acordo com a Ticketmaster virou uma batalha nos bastidores do São Paulo depois que a NewC, outra empresa que pleiteava a licitação, enviou questionamentos ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Junior.

A NewC questiona critérios técnicos e alega falta de respostas da diretoria e repasse de informações desatualizadas. A empresa afirma que apresentou proposta por volta de R$ 500 milhões. A Ticketmaster prevê uma antecipação de R$ 140 milhões, valor referente a um empréstimo, devolvido em cinco anos, com correção monetária.

O presidente do Conselo Deliberativo criou uma comissão para analisar o contrato, medida que foi criticada pelo presidente do São Paulo, Harry Massis. De acordo com um áudio ao qual o Estadão teve acesso, Harry afirma que o acordo é essencial para quitar valores em atraso com o elenco são-paulino.

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O parecer da comissão de análise faz a "reconstrução cronológica" de todo o processo, iniciado em fevereiro de 2026, e diz que a Ticketmaster apresentou proposta espontânea ao clube. O documento afirma que não "há provas de direcionamento ou favorecimento".

De acordo com o documento, o problema não está no resultado final da classificação, mas "no caminho utilizado para formar o universo final da comparação". O parecer afirma que a Ticketmaster apresentou vantagem relevante nos principais componentes econômicos.

A comissão afirma ainda que não há comprovação de uma oferta líquida e imediatamente disponível dos R$ 500 milhões recusada pelo clube, mas uma apresentação de estrutura financeira de potencial expressivo. O parecer afirma ainda que o São Paulo pode continuar avaliando e buscando viabilizar a proposta da NewC em paralelo à contratação da Ticketmaster.

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