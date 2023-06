Comentarista Paulo Roberto Martins, o Morsa, morre aos 78 anos

O comentarista esportivo Paulo Roberto Martins, também conhecido como Paulo Morsa ou Morsa, morreu nessa segunda-feira (19) aos 78 anos, em decorrência de um problema cardíaco.

Martins ficou conhecido por prestar seus serviços aos principais veículos de comunicação do país, como as rádios Globo, Gazeta, Transamérica e nas TVs Cultura, Band e Record.

Em sua coluna do UOL, o apresentador Milton Neves falou sobre a perda do amigo. Conforme o jornalismo, Paulo Martins se sentiu mal no domingo, em Atibaia, interior de São Paulo, e foi diagnosticado com um princípio de infarto. Na segunda, o comentarista foi submetido a uma angioplastia, mas acabou não resistindo.

Na TV, ganhou o apelido de “Morsa” de Milton Neves quando dividiam um programa de debate esportivo na Record.

