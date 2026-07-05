"Comecei aqui, fechei aqui": Neymar indica aposentadoria da Seleção após eliminação

Camisa 10 entrou no segundo tempo, marcou de pênalti e fez menção direta ao MetLife Stadium, mesmo local onde estreou pelo time principal em 2010

O atacante Neymar indicou que a derrota para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 marcou a sua despedida definitiva da Seleção Brasileira. Ainda no gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, o camisa 10 conversou de forma informal com a equipe da GETV e sugeriu que o seu ciclo com a camisa amarela chegou ao fim. Visivelmente abatido e em prantos após o apito final, o jogador lamentou o resultado e comentou: "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui".

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A escolha do local para a fala carrega um peso simbólico, já que foi exatamente no MetLife Stadium que Neymar fez a sua estreia pela seleção principal, em 2010, na época sob o comando do técnico Mano Menezes.

Na partida que culminou com a eliminação brasileira, o camisa 10 iniciou no banco de reservas e foi a campo aos 22 minutos do segundo tempo. Como último ato, Neymar foi o responsável por anotar o único gol do Brasil no duelo. Ele converteu uma cobrança de pênalti aos 55 minutos da etapa final, momento em que o atacante norueguês Erling Haaland já havia balançado as redes duas vezes e decidido o confronto a favor dos europeus.

Caso a aposentadoria da equipe nacional se confirme, Neymar deixa a Seleção Brasileira com 130 partidas disputadas, 58 assistências e marcando 80 gols. Entre os títulos conquistados com a equipe principal, o jogador levantou a taça da Copa das Confederações de 2013.