Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
BRASILEIRÃO

Com vitória sobre o Remo, Mirassol sai do Z-4 da Série A

Time paulista fez 2 a 1 no Maião, chegou aos 23 pontos e empurrou o adversário para a vice-lanterna da Série A

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 09:17:13 Editado em 30.07.2026, 09:19:14
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com vitória sobre o Remo, Mirassol sai do Z-4 da Série A
Autor Com o resultado positivo, os paulistas chegam a 23 pontos - Foto: Reprodução/Instagram/@mirassolfc

O Mirassol fez um dos jogos de abertura da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e largou com o pé direito. Nesta quarta-feira, no Maião, mostrou força diante da torcida e venceu o Remo por 2 a 1.

Com o resultado positivo, os paulistas chegam a 23 pontos e deixam, de forma provisória, a zona de rebaixamento. Os paraenses, por outro lado, permanecem na zona de queda, ficando estacionados nos 21 pontos ganhos e caem à vice-lanterna.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Vasco vence o Medellín com gol no fim e avança às oitavas da Sul-Americana

O time paulista jogou melhor e abriu o placar com um gol contra do zagueiro Marllon. Mas o visitante empatou com Leonel Picco, ainda no primeiro tempo. O time da casa marcou o segundo gol com João Victor, de cabeça, após escanteio cobrado com efeito por Reinaldo.

O embate iniciou truncado, sem muita criatividade dos dois lados. Apesar de visitante, o Remo foi quem teve a primeira boa chance: após corte parcial de Gabriel Knesowitsch, Gabriel Taliari emendou uma bicicleta e bateu para fora. A resposta do Mirassol veio num chute de fora da área de Edson Carioca, que saiu sem força e para defesa fácil de Marcelo Rangel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ausência de poder criativo fez as equipes procurarem alternativas no campo ofensivo, já que os erros se repetiram durante o último terço. Por meio da bola parada, os paulistas ficaram à frente: Reinaldo cobrou escanteio fechado, Eduardo desviou na primeira trave e a bola tocou no zagueiro Marllon. O goleiro paraense até tentou evitar, mas não conseguiu salvar o gol contra, aos 29 minutos.

Logo depois, quem quase marcou contra foram os donos da casa. Marcelinho fez cruzamento e Reinaldo, ao tentar cortar, mandou em direção a seu próprio patrimônio, porém acertou a rede pelo lado de fora. O Mirassol voltou a tomar um susto quando Zé Ricardo chutou de fora da área e a bola saiu à esquerda. No fim, Leonel Picco arriscou de longe, Reinaldo desviou a bola e tudo ficou igual no placar.

Na volta para a etapa final, cada time conseguiu uma boa chegada, entretanto sem conseguir levar perigo. Em seguida, um lance mais claro: Bruno Santos levantou na medida para Eduardo, livre, cabecear sobre o travessão. A pressão inicial, inclusive, foi efetiva: Reinaldo levantou escanteio em curva e o zagueiro João Victor apareceu entre os zagueiros para cabecear.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A vantagem fez os anfitriões continuarem mais presentes ao ataque, contudo sem concluir bem, já os visitantes - também sem sucesso - buscaram encontrar espaços na defesa adversária. Com o passar do tempo, vieram mudanças nos dois times para dar um novo panorama ao confronto, no entanto o placar terminou favorável aos donos da casa.

Faça parte do nosso time, entre no nosso canal de notícias de esportes

Os times voltam a campo, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, neste fim de semana. O Mirassol encara o Grêmio novamente no Maião, no domingo, às 18h, enquanto o Remo visita o Santos na Vila Belmiro, no sábado, às 21h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 X 1 REMO

MIRASSOL - Thomazella; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch (Willian Machado) e Reinaldo; Denílson, Japa (Chico Kim) e Eduardo (Gustavo Cazonatti); Gustavo Silva (Shaylon), Edson (Carlos Eduardo) e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.

REMO - Marcelo Rangel; Marcelinho (Matheus Alexandre), Zé Ivaldo, Marllon e Mayk; Zé Ricardo (David Braga), Patrick e Leonel Picco; Yago Pikachu (Jajá), Alef Manga (Gabriel Poveda) e Gabriel Taliari (Vitor Bueno). Técnico: Léo Condé.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Marllon, contra, aos 29, e Leonel Picco, aos 45 minutos do primeiro tempo. João Victor, aos oito minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Formiga e Gabriel Knesowitsch (MIR); Matheus Alexandre e Zé Ivaldo (REM)

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

RENDA - R$ 120.900,00.

PÚBLICO - 4.519 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Brasileiro Futebol Mirassol remo série a
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV