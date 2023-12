Com Vini Jr. na arquibancada, Bucks vencem Nets pela NBA em Nova York

Diante da presença de Vinicius Junior, o Milwaukee Bucks venceu mais uma, na noite desta quarta-feira, e manteve a perseguição ao Boston Celtics. No Barclays Center, em Nova York, o time visitante derrotou o Brooklyn Nets por 144 a 122. Pela mesma rodada da NBA, o Oklahoma City Thunder também superou uma equipe de Nova York, em casa. Vini Jr. acompanhou a partida bem perto da quadra. Aproveitando o recesso no futebol espanhol, onde defende o Real Madrid, o atacante da seleção brasileira acompanhou o segundo jogo da NBA em uma semana, nos Estados Unidos. Antes, havia acompanhado a partida entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics, na Califórnia. Diante do brasileiro, os Bucks foram para cima do time da casa, sob a liderança de Giannis Antetokounmpo, cestinha da partida, com 32 pontos. O astro grego esteve perto de finalizar a partida com um "triple-double" por anotar 10 rebotes e oito assistências. Khris Middleton também se destacou, com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 27 pontos e 10 assistências. A dupla não teve problemas para se impor diante de um fragilizado Nets, que precisaram recorrer a reservas ao longo da partida. Seus maiores pontuadores saíram do banco: Jalen Wilson obteve 21 pontos e um "double-double" (10 rebotes) e Trendon Watford, autor de 17 pontos. Os Bucks continuam na vice-liderança da Conferência Leste, com 23 vitórias e oito derrotas. Estão atrás apenas do Boston Celtics (23/6). Já o time de Nova York está no nono lugar, com 15 triunfos e 16 revezes. Em outro grande jogo da rodada, o Oklahoma City Thunder, vice-líder da Conferência Oeste, fez a lição de casa ao superar o New York Knicks por 129 a 120. Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander foram os nomes da partida, com 36 pontos cada. Chet Holmgren contribuiu com 22 para os anfitriões. Pelos Knicks, Julius Randle e Jalen Brunson foram os principais jogadores em quadra, com 25 e 24 pontos, respectivamente. A equipe de Nova York figura na sétima colocação do Leste, com 17 vitórias e 13 derrotas. Já o Thunder continua em segundo lugar no Oeste, com 20 triunfos e nove revezes. A liderança pertence ao Minnesota Timberwolves (22/7).

Washington Wizards 102 x 132 Toronto Raptors Orlando Magic 92 x 112 Philadelphia 76ers Brooklyn Nets 122 x 144 Milwaukee Bucks Houston Rockets 113 x 129 Phoenix Suns Oklahoma City Thunder 129 x 120 New York Knicks Dallas Mavericks 110 x 113 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics x Detroit Pistons Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks Chicago Bulls x Indiana Pacers New Orleans Pelicans x Utah Jazz Denver Nuggets x Memphis Grizzlies Golden State Warriors x Miami Heat Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs Los Angeles Lakers x Charlotte Hornets