Com Vini Jr e Endrick em campo, Seleção Brasileira abre treinos em Singapura

Apenas 12 atletas participaram da atividade no gramado, enquanto jogadores que atuaram na Europa no fim de semana foram poupados

A Seleção Brasileira deu início aos treinamentos da Data Fifa nesta segunda-feira (9), no Jalan Besar Stadium, em Singapura. Sob as orientações do técnico Carlo Ancelotti, as atividades no gramado contaram com a participação de apenas 12 atletas dos que já se apresentaram, incluindo a dupla de ataque do Real Madrid formada por Vinicius Jr. e Endrick.

A comissão técnica optou por preservar jogadores com alto desgaste recente no futebol europeu. Nomes como Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Jair e Wesley, que jogaram por suas respectivas equipes no último fim de semana, não foram a campo para trabalhos com bola. Além de Vini Jr e Endrick, a movimentação inicial reuniu Pedro Morisco, Lucas Perri, Bento, Philipe Gabriel, André Luis, Arthur Dias, Gabriel Bontempo, Jonatan Jesus, Alan Elias e Vitor Reis. O restante dos convocados, que atua no futebol brasileiro, deve se integrar à delegação nos próximos dias.

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A equipe nacional tem dois compromissos agendados no Estádio Nacional de Singapura durante o período de preparação. O primeiro confronto ocorre no próximo sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília), contra o Japão. Três dias depois, na terça-feira (17), o Brasil enfrenta os donos da casa a partir das 7h.

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O duelo diante dos japoneses reedita um confronto frequente sob a gestão de Ancelotti. As equipes já mediram forças duas vezes: em Tóquio, com triunfo japonês por 3 a 2, e na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil garantiu a vitória por 2 a 1. Desde a eliminação no último Mundial, a Seleção Brasileira disputou três partidas pelo novo ciclo, somando um empate e uma vitória frente à Austrália e uma goleada por 4 a 0 contra a Índia.