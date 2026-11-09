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Com Vini Jr e Endrick em campo, Seleção Brasileira abre treinos em Singapura

Apenas 12 atletas participaram da atividade no gramado, enquanto jogadores que atuaram na Europa no fim de semana foram poupados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Com Vini Jr e Endrick em campo, Seleção Brasileira abre treinos em Singapura
Autor Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira deu início aos treinamentos da Data Fifa nesta segunda-feira (9), no Jalan Besar Stadium, em Singapura. Sob as orientações do técnico Carlo Ancelotti, as atividades no gramado contaram com a participação de apenas 12 atletas dos que já se apresentaram, incluindo a dupla de ataque do Real Madrid formada por Vinicius Jr. e Endrick.

A comissão técnica optou por preservar jogadores com alto desgaste recente no futebol europeu. Nomes como Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Jair e Wesley, que jogaram por suas respectivas equipes no último fim de semana, não foram a campo para trabalhos com bola. Além de Vini Jr e Endrick, a movimentação inicial reuniu Pedro Morisco, Lucas Perri, Bento, Philipe Gabriel, André Luis, Arthur Dias, Gabriel Bontempo, Jonatan Jesus, Alan Elias e Vitor Reis. O restante dos convocados, que atua no futebol brasileiro, deve se integrar à delegação nos próximos dias.

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A equipe nacional tem dois compromissos agendados no Estádio Nacional de Singapura durante o período de preparação. O primeiro confronto ocorre no próximo sábado (14), às 7h15 (horário de Brasília), contra o Japão. Três dias depois, na terça-feira (17), o Brasil enfrenta os donos da casa a partir das 7h.

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O duelo diante dos japoneses reedita um confronto frequente sob a gestão de Ancelotti. As equipes já mediram forças duas vezes: em Tóquio, com triunfo japonês por 3 a 2, e na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil garantiu a vitória por 2 a 1. Desde a eliminação no último Mundial, a Seleção Brasileira disputou três partidas pelo novo ciclo, somando um empate e uma vitória frente à Austrália e uma goleada por 4 a 0 contra a Índia.

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