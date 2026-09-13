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Com um homem a menos, City vence o dérbi de Manchester com gol de Haaland

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Mesmo com um homem a menos por mais de 70 minutos, o City venceu o dérbi de Manchester ao fazer 1 a 0, gol de Haaland, sobre o United neste domingo em Old Trafford, estádio do rival, pela quarta rodada da Premier League. O Manchester City manteve os 100% de aproveitamento no campeonato igualando os 12 pontos do atual campeão, Arsenal. Já o United amarga sua segunda derrota no Inglês e ocupa apenas 13ª posição com 4 pontos.

O primeiro tempo no Old Trafford foi bem morno e foi marcado por uma rara e polêmica expulsão. Phil Foden, aos 26 anos, levou o primeiro cartão vermelho direto em sua carreira. Aos 23 minutos, o jogador do City agrediu Bruno Fernandes após sofrer falta do português na lateral do campo.

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Depois da infração, Bruno Fernandes chutou Foden caído. O inglês teve uma reação instintiva e imprudente, esticando as pernas e enfiando as travas da chuteira na barriga do adversário. Antes deste domingo, Foden só havia sido expulso pelo segundo amarelo em jogo de outubro de 2019 no qual o City goleou a Atalanta por 5 a 1 pela Champions League.

Apesar de jogar em casa e contar um homem a mais, o United não soube aproveitar as condições favoráveis. Os visitantes tiveram uma atuação equilibrada durante toda a primeira etapa. A única ameaça real do United foi uma cobrança de falta de Marcus Rashford que acertou a trave direita do goleiro italiano do rival aos 45.

O United voltou mais disposto para o segundo tempo e voltou a acertar a trave de , desta vez com Mainoo, aos 6. O City conseguiu dissipar a pressão inicial aos 15. Após cruzamento de Gvardiol pela esquerda, a bola cruzou a área do United e encontrou Haaland, livre na segunda trave, que tocou para as redes de Lammens. Após longa intervenção do VAR para analisar um possível impedimento, o gol foi validado.

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Foi o quarto gol do atacante norueguês, que se isolou na artilharia da Premier Leagua, deixando outros sete jogadores, incluindo o brasileiro João DonnarummaPedro, do Chelsea, com 3. O clássico ficou mais aberto após a abertura do placar, com os dois times criando boas chances. Apesar da inferioridade numérica, o City conseguia posicionar muito bem seus jogadores e equilibrava o clássico. Aos 50, Mbeumo desperdiçou uma ótima chance para o Manchester United empatar ao chutar dentro da área e forçar uma grande defesa de Donnarumma, que mandou para escanteio.

Na próxima rodada, o Manchester City recebe o Sunderland, e o United busca a reabilitação visitando o Fulham. Ambos os jogos acontecem no domingo.

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