Com um a menos, Ponte Preta segura empate com CRB e deixa degola após 11 rodadas

A Ponte Preta voltou a respirar depois de 11 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. Neste domingo, o time de Campinas (SP) jogou com um a menos durante todo o segundo tempo e arrancou um empate com o CRB por 1 a 1, no estádio Rei Pelé, em Maceió, no fechamento da 15.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado foi bastante comemorado pelo time paulista, que subiu para o 16.º lugar, com 13 pontos. Na parte de cima da tabela de classificação, o CRB perdeu a chance de entrar no G4 - a zona de acesso - e aparece em quinto lugar, com 25 pontos, um a menos que Avaí e Goiás.

O primeiro tempo foi movimentado com o CRB parando duas vezes em Ivan, mas os gols saíram apenas nos minutos finais. Aos 41, Diego Torres cobrou falta e Marthã, de cabeça, abriu o placar para o time alagoano. O empate da Ponte também veio pelo alto, quatro minutos depois. Moisés cruzou e Rodrigão cabeceou no ângulo.

A Ponte Preta passou a jogar com um a menos logo aos seis minutos do segundo tempo, quando Cleylton fez falta em Diego Torres, que ia sair na cara de Ivan, e foi expulso direto. Depois disso, a partida se tornou um ataque contra defesa.

Apesar de ter a posse da bola, o CRB encontrava dificuldades para furar o sistema defensivo paulista. As alternativas foram cruzamentos e chutes de longa distância. A Ponte Preta conseguiu segurar a pressão e garantiu um ponto importante na luta contra o rebaixamento.

Nesta quarta-feira, o CRB recebe o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time cearense ganhou por 2 a 1. Depois, pela Série B, enfrenta o Londrina, no Paraná, no domingo, às 20h30. Já a Ponte Preta volta a campo também no domingo contra o Botafogo, às 20h30, no Rio de Janeiro, pela 16.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CRB 1 x 1 PONTE PRETA

CRB - Diogo Silva; Reginaldo (Alexandre), Gum, Caetano e Guilherme Romão (Celsinho); Marthã (Wesley), Renan Bressan e Diego Torres (Alan James); Jajá, Erik (Ewandro) e Nicolas Careca. Técnico: Allan Aal.

PONTE PRETA - Ivan; Kevin (Rafael Santos), Fábio Sanches, Cleylton e Felipe Albuquerque; André Luiz, Vini Locatelli (Marcos Júnior) e Camilo (Rayan); Richard (Jean Carlos), Moisés e Rodrigão (Josiel). Técnico: Gilson Kleina.

GOLS - Marthã, aos 41, e Rodrigão, aos 45 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marthã e Wesley (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Cleylton (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Rafael Martins de Sá (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Jogo com portões fechados.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).