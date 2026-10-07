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Com um a menos, Mirassol reage e impede vitória do Red Bull Bragantino em casa

Escrito por (via Agência Estado)
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O Mirassol perdeu um jogador, saiu atrás no placar e ainda terminou ameaçando uma virada em Bragança Paulista. Com dez em campo desde os 27 minutos do primeiro tempo, a equipe de Rafael Guanaes buscou o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. André Luis saiu do banco para responder ao gol de Eduardo Sasha e teve um segundo gol anulado por impedimento.

O resultado levou o Bragantino aos 37 pontos e o Mirassol aos 33. Os visitantes seguem na luta para se afastar da zona de rebaixamento e completam quatro partidas sem perder, com duas vitórias e dois empates. Para os donos da casa, o ponto conquistado deixa a frustração de não aproveitar a superioridade numérica para encerrar o jejum de triunfos.

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O primeiro tempo teve o Bragantino com mais posse de bola e presença no ataque. A equipe encontrou espaços para finalizar, mas esbarrou em Walter, responsável por pelo menos duas defesas importantes para manter o placar zerado.

O Mirassol procurava responder nos contra-ataques, sem conseguir ameaçar com a mesma frequência. A situação ficou mais complicada aos 27 minutos, quando João Victor perdeu a bola e cometeu falta em Sasha para impedir que o atacante avançasse sozinho em direção ao gol. O zagueiro recebeu o cartão vermelho.

Mesmo com um jogador a mais, o Bragantino não conseguiu transformar o domínio em vantagem antes do intervalo. Walter e a reorganização defensiva dos visitantes sustentaram o empate sem gols.

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O Bragantino voltou mais incisivo e abriu o placar aos cinco da segunda etapa. Fernando acionou Wallace Yan, que avançou até a linha de fundo e cruzou. Sasha apareceu na segunda trave para completar para a rede.

A vantagem, porém, não encerrou a resistência do Mirassol. Guanaes fez mudanças para dar força ao ataque, e a reação veio aos 24. Após cruzamento de Alesson, André Luis dominou no centro da área, girou e finalizou para empatar.

Quatro minutos depois, o atacante voltou a marcar. Lançado em profundidade, avançou sozinho e bateu para o gol, mas o impedimento invalidou a jogada.

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O lance refletiu a mudança de cenário: mesmo em inferioridade numérica, o Mirassol passou a pressionar e colocou os mandantes em dificuldade. O Bragantino não conseguiu retomar o controle que havia apresentado antes do intervalo, e o confronto terminou empatado por detalhe, já que, no fim, Gabriel ainda acertou a trave de Tiago Volpi.

O Mirassol volta a campo no domingo, às 19h30, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Bragantino recebe o Cruzeiro na segunda-feira, às 21h, novamente no estádio Cícero de Souza Marques. Os dois confrontos são válidos pela 30ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

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RED BULL BRAGANTINO 1 x 1 MIRASSOL

RED BULL BRAGANTINO: Tiago Volpi; Ryan Augusto, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba (Herrera); Patrick (Isidro Pitta), Eric Ramires, Lucas Barbosa, Wallace Yan (Bruninho) e Fernando; Eduardo Sasha (Vinicinho). Técnico: Vagner Mancini.

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Denilson (Wallison), Neto Moura, Edson Carioca (André Luis), Chico Kim (Gabriel) e Eduardo (Alesson); Bruno Santos (Lucas Oliveira). Técnico: Rafael Guanaes.

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GOLS - Eduardo Sasha, aos cinco, e André Luis, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Não houve.

CARTÃO VERMELHO - João Victor (Mirassol).

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ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

RENDA - R$ 54.630,00

PÚBLICO - 2.340 presentes.

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LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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Brasileirão Futebol Mirassol Red Bull Bragantino
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