Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Com um a menos e gol contra, Botafogo leva a virada do Bahia nos acréscimos no Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 19:51:00 Editado em 30.05.2026, 19:59:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Com um gol nos acréscimos, o Bahia venceu por 2 a 1 o Botafogo, de virada, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas para entender este resultado é preciso saber das dificuldades enfrentadas pelo time carioca, que atuou durante todo segundo tempo com um jogador a menos, pela expulsão do goleiro Neto, e ainda levou um gol contra, marcado pelo zagueiro Ferraresi, num recuo de bola.

A vitória derrubou um jejum de oito jogos sem vitória do Bahia, que atingiu os 26 pontos e ficou perto do G-6. O Botafogo continua com 22 pontos, numa posição intermediária, e não menos arriscada pelo forte equilíbrio entre todos os participantes nesta reta final do primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A estratégia do técnico do Bahia, Rogerio Ceni, era sufocar o Botafogo desde o início para tentar sair na frente no placar. Mas num erro de saída de bola, acabou sofrendo o gol aos seis minutos. Huguinho ajeitou a bola no peito na intermediária, fintou Rodrigo Nestor e soltou a bomba de longe. A bola entrou no ângulo direito de Ronaldo, que saltou, porém, sem chances de defesa.

Este foi o primeiro gol de Huguinho no time principal. Aos 19 anos, ele completou seu quarto jogo e foi muito festejado pelos companheiros.

Bem posicionado na defesa, o Botafogo evitava a chegada do Bahia perto de sua grande área e, ainda, conseguia sair em velocidade nos contra-ataques. Aos 13, quase que Montoro ampliou, chutando de fora da área, e exigindo grande defesa de Ronaldo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Bahia demorou para entrar no jogo e só teve uma grande oportunidade aos 45, quando Willian José ficou com uma bola desviada e, sozinho, bateu fraco, facilitando o encaixe do goleiro Neto.

Nos acréscimos, aconteceu o lance polêmico, porque Neto foi punido por fazer cera e a arbitragem anotou escanteio ao Bahia. Na sequência do lance, Neto seguiu reclamando e teria xingado o árbitro capixaba Davi de Oliveira Lacerda, que o expulsou.

Para a entrada do goleiro reserva Raul, o técnico Franclim Carvalho sacrificou o meia Villalba. O segundo tempo, portanto, começou com o Botafogo tendo um jogador a menos. O Bahia voltou do intervalo com duas mudanças ofensivas: as entradas de Everton Ribeiro e Everaldo, respectivamente, nas vagas de Caio Alexandre e Erick Pulga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo sem querer, o Bahia empatou aos 11 minutos. Acontece que o zagueiro Ferraresi, que tinha domínio da bola na intermediária, resolveu fazer um recuo para Raul, que estava adiantado e não alcançou a bola. O lance de azar botafoguense não tirou a incrível disposição física para suportar a pressão do adversário.

O Botafogo se aguentou bem, porém, até os minutos finais. Aos 44, Raul fez uma grande defesa após cabeceio de Erick e aliviada de Alex Telles em cima da linha. Parecia ter sido o último lance perigoso, mas não foi. No minuto seguinte, Ademir desceu pelo lado direito e cruzou rasteiro para o meio da grande área. O zagueiro David Duarte, em velocidade, chegou batendo para as redes: 2 a 1. Virada muito festejada, em campo e nas arquibancadas.

FICHA TÉCNICA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

BAHIA 2 X 1 BOTAFOGO

BAHIA - Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme (Sanabria); Erick, Caio Alexandre (Everton Ribeiro) e Rodrigo Nestor; Cristian Olivera (Ademir), Willian José (Marcos Victor) e Erick Pulga (Everaldo). Técnico: Rogério Ceni.

BOTAFOGO - Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Justino (Chris Ramos) e Alex Telles; Huguinho, Medina (Newton) e Montoro (Santi Rodriguez); Villalba (Raul), Arthur Cabral e Kauan Toledo (Matheus Martins). Técnico: Franclim Carvalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GOLS - Huguinho, aos seis minutos do primeiro tempo. Ferraresi, contra, aos 11, e David Duarte, aos 46 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Erick, David Duarte e Ademir (BAH). Montoro, Ferraresi, Huguinho, Newton e Medina (BOT)

CARTÃO VERMELHO - Neto (BOT)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES)

RENDA - R$ 698.096,00

PÚBLICO - 25.249 torcedores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bahia BOTAFOGO Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV