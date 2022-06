Com um a mais, Brusque vence o Criciúma fora de casa e encosta no G-4 da Série B

(via Agência Estado)

Jogando com um a mais o segundo tempo inteiro, o Brusque fez valer a superioridade numérica e venceu o Criciúma, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira (17), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Jogando no Heriberto Hülse, em Criciúma, o time quadricolor aproveitou a expulsão do zagueiro Rayan e venceu com o gol de Crislan.

Com o resultado, o Brusque pegou o elevador e saltou da 13ª colocação para o sexto lugar, encostando no G-4 com 16 pontos. Já o Criciúma caiu duas posições, agora na oitava, com os mesmos 16 pontos.

Visando o G-4 e jogando em casa, o Criciúma tomou as rédeas da partida. O time de Cláudio Tencati dominou o primeiro tempo, chegando a ter 70% de posse de bola, mas não criou nenhuma chance clara de gol. O Brusque entrou na retranca, não chegou ao ataque e, quando tinha a oportunidade, queimava tempo, principalmente com o goleiro Jordan.

Os donos da casa passaram a tentar chutes de meia e longa distância, principalmente com o meia Marquinhos Gabriel. No fim do primeiro tempo, um lance mudou o jogo. O Brusque encaixou rápido contra-ataque e o zagueiro Rayan fez falta dura. A princípio, o árbitro mostrou amarelo, mas foi chamado pelo VAR e mudou para vermelho, pois o jogador entrou com as travas da chuteira na panturrilha do adversário, já nos acréscimos.

Na volta do intervalo, o Brusque quis aproveitar a vantagem e o técnico Luan Carlos colocou o atacante Crislan e o meia Diego Jardel. No primeiro lance da dupla, o time abriu o placar. Aos 15 minutos, Diego Jardel cobrou falta na área e Crislan, sem marcação, cabeceou firme para o chão, no canto direito do goleiro.

Mesmo com um mais em campo e no placar, o Brusque não conseguia manter a posse de bola. Deixou o Criciúma gostar da partida, que foi para o abafa nos minutos finais. Já no modo desespero, o time mandante insistiu nas bolas aéreas, mas sem perigo. Nos acréscimos, o Brusque apenas prendeu a bola no ataque para garantir os três pontos.

O Brusque volta a campo no sábado (25), às 19h, quando enfrenta o Sport em Recife. No mesmo dia, mas às 11h, O Criciúma recebe o Vila Nova, novamente no Heriberto Hülse. Antes, porém, tem dois compromissos pelo Catarinense Série B.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 0 X 1 BRUSQUE

CRICIÚMA - Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rayan, Kadu e Marcelo Hermes; Rômulo (Higor), Arilson e Marquinhos Gabriel; Rafael Bilu (Thiago Alagoano), Caio Dantas (Zé Marcos) e Fellipe Mateus (Guilherme Azevedo). Técnico: Cláudio Tencati.

BRUSQUE - Jordan; Pará (Felipe Manoel), Jeferson Bahia, Wallace Reis e Airton; Matheus Trindade, Wagner Balotelli (Diego Jardel), Zé Mateus e Jailson (Toty); Kaio Nunes (Crislan) e Júnior Todinho (Fernandinho). Técnico: Luan Carlos.

GOLS - Crislan aos 15 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELO - Wagner Balotelli, Wallace Reis e Kaio Nunes (Brusque). Zé Marcos (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO - Rayan (Criciúma).

RENDA - R$ 229.060,00.

PÚBLICO - 11.506 presentes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, Criciúma (SC).