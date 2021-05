Com ultrapassagem no fim, Félix da Costa vence etapa de Mônaco da Fórmula E

Continua após publicidade

Com uma grande ultrapassagem na volta final, o português António Félix da Costa venceu a etapa de Mônaco da Fórmula E, neste sábado, nas ruas de Montecarlo. O piloto da equipe DS Techeetah superou o neozelandês Mitch Evans nos últimos metros ao aproveitar a falta de bateria no carro do rival. Evans terminou em terceiro porque também foi ultrapassado pelo holandês Robin Frijns, segundo colocado na classificação final.

Foi a primeira vitória do português, atual campeão da categoria de carros elétricos, nesta temporada. Com o resultado, ele reagiu no campeonato e subiu para o quarto posto geral, com 52 pontos, dois atrás de Evans. A liderança está com Frijns, com 62. O também holandês Nyck De Vries é o segundo colocado, com 57. O brasileiro mais bem colocado na classificação geral é Lucas di Grassi, no 19º posto.

Neste sábado, Da Costa largou da primeira posição e passou a maior parte da corrida trocando de posição com Frijns. Na metade da prova, Evans entrou nesta disputa e deixou o resultado em aberto, até que, na 19ª volta, René Rast bateu forte na proteção e o safety car foi acionado.

O pelotão dianteiro voltou a ficar emparelhado. Líder, Evans passou a sofrer com a pouca bateria que tinha. E, na última volta, não conseguiu conter a pressão de Da Costa. Frijns também passou. "Sabia que a única oportunidade ia ser ali e esperei umas três ou quatro voltas para que Mitch não soubesse e eu conseguisse a vitória no final", comentou o português.

Evans, apesar da vaga no pódio, lamentou a chance perdida. "São bons pontos no campeonato, mas quando você está liderando a última volta, e resta meia volta e você não ganha, dói", declarou.

Di Grassi fez uma corrida de recuperação ao largar da 17ª posição. Chegou a estar na zona de pontuação e terminou na 10ª posição, somando um ponto no campeonato. "Largamos em 17º e conseguimos novamente chegar na zona de pontuação. E ainda fui jogado para fora na última curva. Então estou bem contente com o desempenho do carro. Fomos muito rápidos na corrida", avaliou o brasileiro da equipe Audi.

Outro piloto do Brasil na categoria, Sérgio Sette Câmara cruzou a linha de chegada no 15º lugar.

A próxima etapa da temporada da Fórmula E está marcada para os dias 19 e 20 de junho, com uma rodada dupla em Puebla, no México.