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Com três partidas, rodada desta segunda tem confrontos da Argentina, França e Noruega

Rodada tem jogos em três horários diferentes e envolve equipes de tradição no futebol

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 08:23:53 Editado em 22.06.2026, 08:23:47
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Com três partidas, rodada desta segunda tem confrontos da Argentina, França e Noruega
Autor Foto: Reprodução/Fifa

A agenda de futebol da Copa do Mundo desta segunda-feira conta com três partidas movimentando as disputas dos grupos I e J. O pontapé inicial da rodada ocorre no início da tarde, com um confronto entre sul-americanos e europeus, e a programação de jogos se estende até o período da noite.

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A primeira seleção a entrar em campo é a Argentina, que enfrenta a equipe da Áustria a partir das 14h. O duelo é válido pelo Grupo J e abre os trabalhos do dia.

Dando sequência à programação, as atenções se voltam para as disputas do Grupo I no fim da tarde. Às 18h, a seleção da França tem um compromisso marcado contra a equipe do Iraque.

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Para fechar a agenda de jogos de hoje, também em partida válida pelo Grupo I, a seleção da Noruega joga contra a equipe de Senegal. O apito inicial deste último confronto do dia está previsto para as 21h, encerrando as atividades da rodada.

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