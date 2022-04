Com três gols de Eduardo Sasha, Atlético-MG vence Brasiliense em ritmo de treino

Da Redação

Se não tem Hulk, o Atlético-MG conta com o reserva de luxo Eduardo Sasha. Mesmo sem a presença de sua maior estrela, o time mineiro, atual campeão da Copa do Brasil, estreou com vitória fácil na terceira fase ao bater o Brasiliense por 3 a 0, nesta quarta-feira à noite, no Mineirão, pelo jogo de ida. Ainda no primeiro tempo, Sasha marcou três gols. Agora, na volta, dia 22 de maio, em local ainda indefinido, o time mineiro pode perder até por dois gols para avançar às oitavas de finais.

Hulk foi liberado para ir até Miami ver o nascimento de seu quarto filho, mas voltou a tempo de assistir ao jogo nas cadeiras cativas. O duelo começou com o Atlético-MG todo na frente, empurrando o Brasiliense para seu campo defensivo. Sem forçar, abriu o placar aos três minutos.

Calebe fez bom passe do lado esquerdo para Guilherme Arana, que cruzou rasteiro. Na pequena área, o zagueiro Gustavo Henrique se atrapalhou com o goleiro Edmar Sucuri e o atleticano Eduardo Sasha desviou de leve, quase sem querer, para as redes. Deu impressão de gol contra. O segundo saiu em seguida, aos oito minutos, após cruzamento do lado esquerdo e um toque de cabeça de Sasha na segunda trave.

O terceiro foi mais fácil ainda, porque Sasha só completou, quase em cima da linha, aos 40 minutos. Savarino cruzou para Vargas, que finalizou para a defesa parcial de Edmar Sucuri. O rebote ficou com o atacante, que fez seu primeiro hat-trick da carreira.

O segundo tempo começou em ritmo de treino, inclusive, com o visitante todo na defesa para evitar mais gols. Aos 18 minutos, Sasha saiu para a entrada de Fábio Gomes e, dois minutos depois, surgiu a melhor chance de gol, num desvio de Savarino, dentro da área, que atingiu a trave. Apesar do domínio total mineiro, visivelmente os jogadores estavam se poupando em campo. Contou também a disciplina do Brasiliense, que perdeu sem usar da violência.

Agora o Atlético-MG vira a chave e pensa no Coritiba, seu adversário pela terceira rodada do Brasileirão, sábado, às 21h, em Belo Horizonte. O Galo divide a liderança com o Corinthians, com seis pontos. O Brasiliense vai participar da segunda rodada da Série D do Brasileiro, em casa, diante do Iporá-GO. O objetivo é buscar a segunda vitória.

OUTROS JOGOS

Em Goiânia, o Red Bull Bragantino venceu o Goiás, por 2 a 1, de virada, na Serrinha. O time da casa marcou com Apodi e sofreu empate com Ytalo, de pênalti, no primeiro tempo. O gol da vitória paulista foi marcado por Luan Cândido, de cabeça, na etapa final. O segundo jogo vai acontecer dia 21 de maio, às 16h, em Bragança Paulista. O empate favorece o Bragantino.

Na Arena Castelão, o Fortaleza quebrou a série de quatro derrotas - duas pela Libertadores e duas pelo Brasileirão - ao golear o Vitória, por 3 a 0, com gols de Silvio Romero (2) e Moisés. Agora pode perder na volta por até dois gols de diferença. O segundo jogo vai ser realizado no Barradão, em Salvador, dia 12 de maio, às 19h.

O Athletico, mesmo com reservas, confirmou seu favoritismo diante do Tocantinópolis, em Tocantins, vencendo por 5 a 2. Com isso, pode perder por dois gols na volta. Para confirmar a vaga , o Athletico recebe o time de Tocantins no dia 10 de maio, às 21h30, na Arena da Baixada. O curioso é que o time do Paraná abriu 2 a 0 com gols de Marlos e Pablo, mas o time da casa empatou com Alan Maia e Rai. Depois saíram mais três gols do Athletico com Vitor Bueno (2) e Marlos.

FICHA TÉCNICA

ATLETICO-MG 3 X 0 BRASILIENSE-DF

ATLÉTICO-MG - Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana (Rubens); Allan (Otávio), Zaracho (Guilherme Castilho) e Calebe (Sávio); Vargas, Savarino e Eduardo Sasha (Fábio Gomes). Técnico: Antonio Mohamed.

BRASILIENSE - Edmar Sucuri; André Luiz, Badhuga, Gustavo Henrique e Erick Daltro; Railon (Radamés), Aldo e Zotti (Bernardo); Luquinhas (Daniel Alagoano), Marcão (Keynan) e Tobinha (Aloísio). Técnico: Celso Teixeira.

GOLS - Eduardo Sasha, aos 3, 8 e aos 40 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati (SP).

CARTÕES AMARELOS Allan e Guilherme Castilho (Atlético-MG). André Luiz e Marcão (Brasiliense).

RENDA - R$ 507.455,40.

PÚBLICO - 20.062 torcedores.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).