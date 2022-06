Com torcida infantil, Inglaterra e Itália empatam pela Liga das Nações da Uefa

(via Agência Estado)

Em uma partida bem movimentada, Inglaterra e Itália empataram, sem gols, em Wolverhampton, pela terceira rodada do Grupo 3 da primeira divisão da Liga das Nações da Uefa. O resultado mantém os italianos em primeiro lugar, agora com cinco pontos, enquanto os ingleses amargam a lanterna com apenas dois.

continua após publicidade .

O jogo disputado em Wolverhampton não teve venda de ingressos porque a Inglaterra cumpre suspensão por causa dos incidentes da final da Euro, mas cerca de três mil garotos de até 14 anos foram autorizados a assistirem à partida.

O primeiro tempo foi muito bom. As equipes procuraram o gol o tempo todo, sempre realizando jogadas pelas laterais. Os goleiros Donnarumma e Ramsdale fizeram belas defesas.

continua após publicidade .

Na segunda etapa, o ritmo diminuiu, afinal os atletas sentiram a parte física por estarem em final de temporada. Mesmo assim as equipes demonstraram bom toque de bola e chegaram a criar novas oportunidades.

No outro duelo do grupo, Hungria e Alemanha também ficaram no empate, mas por 1 a 1, em Budapeste. O início da partida foi intenso, quando saíram os dois gols. Nagy abriu o placar para a seleção local, aos seis minutos, e Hofmann empatou para os visitantes, aos nove. E ficou assim.

A Hungria é a vice-líder do Grupo 3, com quatro pontos, um a mais que os alemães. As quatro seleções da chave voltam a campo na terça-feira. Os duelos são: Inglaterra x Hungria e Alemanha x Itália.

continua após publicidade .

SÓ EMPATES

Mais dois empates foram registrados no Grupo 4. Com gols de Cash e Zielinski, a Polônia chegou a abrir 2 a 0 na Holanda, em Roterdã, mas permitiu o empate holandês com Klaassen e Dumfries.

Igualdade no marcador também para País de Gales e Bélgica, em Cardiff. Tielemans fez 1 a 0 para a Bélgica, enquanto Johnson empatou para o País de Gales.

Com estes resultados, a Holanda lidera o Grupo 4, com sete pontos. Bélgica e Polônia somam quatro cada e o País de Gales tem apenas um. Na próxima rodada, terça-feira, a Holanda recebe o País de Gales e a Bélgica visita a Polônia.