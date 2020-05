Com testes 'dentro do normal', Grêmio volta aos treinos nesta quinta-feira

O Grêmio finalizou nesta quarta-feira os procedimentos iniciais para o retorno dos jogadores aos treinos. Vinte atletas se apresentaram no CT Luiz Carvalho e passaram por testes de temperatura e avaliação médica. Segundo o clube, "todos os resultados estão dentro do normal".

O protocolo foi o mesmo utilizado para os jogadores que se reapresentaram na terça-feira. Eles chegaram em grupos de cinco e, ainda dentro de seus carros, tiveram a temperatura corporal medida. Depois, os atletas foram individualmente para uma tenda e passaram por mais uma verificação de temperatura, desta vez usando mediação de oxigênio periféricos e imunoteste para dosagem de anticorpos, além de responderem um questionário produzido com auxílio da Confederação Brasileira de Futebol.

O Grêmio agora se prepara para dar início aos treinamentos físicos individuais nesta quinta-feira. Segundo comunicado divulgado pelo clube, "as atividades serão realizadas em pequenos grupos e em dois turnos, respeitando o distanciamento social".

O técnico Renato Gaúcho foi orientado a ficar em casa, no Rio de Janeiro, por ser do grupo de risco, pois passou por cirurgias recentemente, mas acompanhará de forma online os trabalhos.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado após a terceira rodada do segundo turno, em 15 de março. O Caxias conquistou o primeiro e jogará na final geral com o campeão do segundo. Caso também vença o segundo, será declarado campeão estadual.