Com suspense e sirene, Corinthians oficializa o retorno do volante Paulinho

O volante Paulinho, enfim, foi confirmado como reforço do Corinthians para a próxima temporada. Um dia após a diretoria do clube garantir que não havia acerto e o jogador "apenas treinava" no clube, a contratação acabou sendo oficializada. O clube fez suspense nas redes sociais nesta quarta-feira antes do anúncio. E fez a tradicional sirene do Parque São Jorge tocar forte.

"Paulinho é do Timão", escreveu o clube. Depois de pedir para o quarteto de reforços se apertar dentro de um carro que tinha gente chegando, o clube foi fazendo outros posts prometendo a novidade. A torcida "já sabia" que seria o volante de 33 anos e pedia logo pelo anúncio.

O jogador é sonho antigo da atual diretoria e desde o meio do ano estava negociando. Optou por aventura no mundo árabe, no Al Ahly, e agora retorna para tentar resgatar a carreira vitoriosa no clube. Ele defendeu o Corinthians entre 2010 e 2013 e ganhou títulos importantes: Paulistão, Brasileirão, Libertadores e o Mundial de Clubes no Japão.

Paulinho fez 167 jogos com a camisa do Corinthians em sua primeira passagem e anotou 34 gols. Volta mais artilheiro e com possibilidade de ser utilizado mais na frente pelo técnico Sylvinho, que ficou empolgado por ter um reforço com características de marcação e também ofensivas.

Até hoje o camisa 8 é lembrado pelo gol decisivo nas quartas de final da Libertadores de 2012 contra o Vasco, de cabeça, já no fim da partida no Pacaembu. Após aquele 1 a 0, o time embalou, chegou na decisão com o Boca Juniors e ergueu o tão sonhado troféu. Paulinho volta com moral com os novos companheiros e Renato Augusto, inclusive, já admitiu abrir mão do número 8 para o reforço.

Além de Paulinho, a diretoria corintiana espera virar o ano com a anúncio de mais quatro nomes. O novo homem-gol seria o presente de Natal prometido à torcida, mas as tratativas ainda não estão finalizadas. Viriam, ainda, um zagueiro, um lateral-esquerdo e um atacante de beirada de campo.