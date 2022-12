Com situação indefinida no Guarani, atacante Bruno Miranda treina na Bolívia

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Com situação indefinida no Guarani, o atacante Bruno Miranda segue treinando na Bolívia com ajuda de um profissional particular. O jogador de 24 anos publicou suas atividades nas redes sociais enquanto espera um desfecho na negociação entre Guarani e Bolívar.

continua após publicidade .

O empréstimo de Bruno Miranda vai até junho de 2023, mas o clube boliviano cogita pedir o retorno do jogador antes do prazo. Em novembro, ele se mostrou insatisfeito com as poucas oportunidades e, em entrevista à imprensa da Bolívia, disse que 'não estava feliz'.

Bruno Miranda chegou em agosto e fez apenas quatro jogos com a camisa do Guarani, iniciando todas no banco de reservas. Enfrentou Ponte Preta, Tombense, Vasco e Sampaio Corrêa pela Série B do Campeonato Brasileiro.

continua após publicidade .

No Paulistão, o Guarani está no Grupo B, ao lado de Mirassol, São Paulo e Água Santa. Os times enfrentam apenas os adversários das outras chaves. O primeiro desafio será o Santo André, em 14 de janeiro, sábado, às 16h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.