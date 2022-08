Com Scarpa recuperado, Palmeiras vai ter time completo para pegar o Flamengo

(via Agência Estado)

O técnico Abel Ferreira vai poder contar com o que tem de melhor para o jogo deste domingo, que marca o duelo de líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Poupado do clássico do último final de semana com o Corinthians por conta de um inchaço no pé, Gustavo Scarpa está liberado para encarar o Flamengo.

Com a semana livre para preparar o time, o treinador português separou o grupo de titulares para fazer ajustes táticos, aprimorar a finalização bem como trabalhar as jogadas ensaiadas.

A presença de Scarpa possibilita a Abel algumas variações táticas. Ele pode atuar tanto no meio-campo para ajudar a compor a criação com Raphael Veiga, como atuar mais pelo lado direito e servir para as investidas de Dudu e Rony e na frente.

A partida ganha status de "final de campeonato" muito em conta da larga vantagem que o time paulista tem em relação ao seu rival direto na classificação. O Palmeiras soma 48 pontos, nove a mais que flamenguistas e corintianos (os dois times estão empatados na pontuação, mas a equipe carioca leva vantagem por ter uma vitória a mais.)

No duelo entre os dois times no primeiro turno, houve empate sem gols no Maracanã. Em caso de triunfo no Allianz Parque, a vantagem sobre o Flamengo chega a 12 pontos.

Para esta partida as duas equipes chegam embaladas. Os dois times vêm de seis vitórias seguidas no torneio e têm também o mesmo número de gols marcados no Brasileiro: 37 bolas na rede.

Com um sistema defensivo mais sólido ao longo da competição, o Palmeiras foi vazados menos vezes (14 contra 19 do rival) e apresenta melhor saldo: 23 a 18. Outra vantagem do time paulista em termos de campanha em um comparativo com o Flamengo está no número de vitórias (14 contra 12 do seu adversário).