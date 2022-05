Com risco de deixar topo do ranking, Djokovic estreia com vitória em Roma

Da Redação

Com risco de perder a liderança do ranking ao fim do Masters 1000 de Roma, o sérvio Novak Djokovic fez uma boa estreia no saibro da capital italiana, nesta terça-feira. O número 1 do mundo derrotou o russo Aslan Karatsev por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h30min.

continua após publicidade .

A vitória levou o sérvio às oitavas de final e manteve sua busca por se garantir no topo. Para não deixar o posto de número 1 do mundo, Djokovic precisa ao menos alcançar a semifinal em Roma. Se cair antes, perderá a liderança para o russo Daniil Medvedev, que se recupera de lesão.

Para tanto, Djokovic começou bem sua missão nesta terça. Ganhando ritmo de jogo a cada game, ele oscilou no primeiro set. Chegou a abrir 2/0, mas cedeu a reação ao rival. Por fim, se impôs com boas combinações de golpes e fechou o set inicial. No segundo set, abriu 4/0 com facilidade e apenas administrou a vantagem para vencer o confronto.

continua após publicidade .

Nas oitavas, seu adversário sairá do confronto entre o também sérvio Laslo Djere, que já foi campeão do Rio Open, e o suíço Stan Wawrinka.

Em Roma, Djokovic busca também seu primeiro título da temporada. O ano de 2022 vem sendo tumultuado para o sérvio porque ele se recusa a tomar a vacina contra a covid-19. Sem o imunizante, ele foi deportado da Austrália e ficou impedido de jogar o primeiro Grand Slam da temporada. Também não pôde entrar em quadra nos Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.

A rodada desta terça também teve vitórias do britânico Cameron Norrie (9º cabeça de chave) e do argentino Diego Schwartzman (12º), todas pela primeira rodada. Norrie superou o local Luca Nardi por duplo 6/4, enquanto o tenista da Argentina passou pelo sérvio Miomir Kecmanovic por 6/2, 3/6 e 7/6 (7/3).

continua após publicidade .

Também avançaram à segunda rodada o búlgaro Grigor Dimitrov, o argentino Sebastian Baez e o americano John Isner, que será o adversário de estreia do espanhol Rafael Nadal. Já pela segunda rodada, o chileno Cristian Garin eliminou o finlandês Emil Ruusuvuori por duplo 6/4 e se garantiu nas oitavas.

No feminino, a americana Jessica Pegula (13ª) venceu na estreia ao superar a russa Liudmila Samsonova por 4/6, 6/3 e 6/4. Já a letã Jelena Ostapenko (11ª) caiu logo na rodada de abertura, ao ser batida pela americana Lauren Davis por 6/2 e 6/3.