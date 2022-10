Com retorno de Luisa Stefani, Brasil convoca equipe para Billie Jean King Cup

(via Agência Estado)

Contando com o retorno da duplista Luisa Stefani, o Brasil foi convocado nesta sexta-feira para a disputa dos playoffs da Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup). O time brasileiro, que também terá Beatriz Haddad Maia, vai enfrentar a Argentina nos dias 11 e 12 de novembro, fora de casa, na cidade de Tucumán.

A capitã da equipe, Roberta Burzagli, chamou ainda Laura Pigossi, medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio e atual 106ª do mundo em simples, Carolina Meligeni Alves (175ª) e Ingrid Martins (534ª). As juvenis Gabriela Félix e Olivia Carneiro também irão treinar com a equipe.

Será a primeira vez desde 2021 que Stefani disputará a competição, neste seu retorno ao circuito após um ano afastada por lesão. Ela não competia na Billie Jean King Cup desde abril do ano passado, quando o Brasil foi derrotado pela Polônia, fora de casa.

Medalhista em Tóquio, Stefani será a grande aposta nas duplas, que pode ter ainda Pigossi, Ingrid e Bia. As quatro estão acostumadas a jogar as chaves de duplas no circuito, muitas vezes juntas, caso de Bia e Ingrid e de Stefani e Pigossi, medalhistas olímpicas no ano passado.

O Brasil tenta voltar para a fase classificatória da competição em 2023. "Acredito que as duas equipes contarão com suas melhores jogadoras para o confronto. Eu confio muito nas nossas jogadoras, acredito que elas estão individualmente numa fase muito boa, fisicamente muito bem e a união delas como equipe, junto com a comissão técnica, com certeza trará uma energia muito boa para que a gente consiga sair com a vitória", projetou Roberta Burzagli.

A capitã do time espera um duelo recheado de rivalidade. "A última vez que jogamos no Americas I Group, o confronto contra a Argentina demorou mais de 11 horas, vencemos na dupla e no terceiro set. Desta vez jogaremos com torcida contra em Tucumán, norte da Argentina."