Com reservas, Botafogo vence Ypiranga e avança às oitavas da Copa do Brasil

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sem muita dificuldade e com o time reserva, o Botafogo confirmou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Ypiranga-RS por 2 a 0, nesta quinta-feira. No jogo de ida, em Erechim, o time carioca já havia vencido pelo mesmo placar.

continua após publicidade .

O Botafogo aguarda agora o sorteio, a ser realizado pela CBF na próxima terça-feira, para conhecer o seu próximo adversário. O time carioca ainda embolsou uma premiação de R$ 3,3 milhões.

Com compromissos importantes no Campeonato Brasileiro (Flamengo) e na Copa Sul-Americana (LDU), o Botafogo foi para o jogo com um time recheado de reservas. Apesar disso, conseguiu abrir o placar com apenas quatro minutos. Gustavo Sauer tabelou com Luís Henrique e colocou a bola na área. Após bate e rebate, Matheus Nascimento mandou para o fundo das redes.

continua após publicidade .

O Botafogo continuou pressionando mesmo após ter inaugurado o marcador e quase fez o segundo. Aos 13 minutos, Gustavo Sauer fez fila na defesa do Ypiranga e rolou para Luís Henrique. O atacante chutou para grande defesa do goleiro Caíque. Logo depois, foi a vez de Daniel Borges arriscar e mandar no travessão.

Com o tempo, o Botafogo foi tirando o pé do acelerador e deixou o Ypiranga crescer. O time gaúcho criou a melhor oportunidade de gol aos 39 minutos, quando Guilherme Guedes aproveitou um erro de Daniel Borges, invadiu a área e exigiu grande defesa do goleiro Lucas Perri, que vive um grande momento na temporada.

O segundo tempo foi de poucas emoções. O Botafogo passou a administrar a vantagem, enquanto o Ypiranga continuou esbarrando na defesa adversária. As chances claras de gol foram escassas.

continua após publicidade .

Os times resolveram atacar apenas a partir dos 33 minutos. Janderson puxou contra-ataque e tocou para Victor Sá. O atacante bateu de primeira para defesa de Caíque. A resposta foi imediata. Vini Peixoto lançou para Erick, que cabeceou, na marca do pênalti, e exigiu um milagre de Lucas Perri.

O Botafogo aproveitou melhor as poucas chances criadas e decretou o triunfo aos 42 minutos. Matías Segovia arrancou e deixou Janderson de frente para o gol. O atacante deslocou Caíque para dar números finais ao embate.

Antes do apito final, o meia Mossoró ainda foi expulso ao pisar no tornozelo de Marlon Freitas. O jogo, no entanto, terminou no 2 a 0.

continua após publicidade .

BAHIA CLASSIFICADO

Depois de terminar o primeiro tempo sem gols e sob algumas vaias, o Bahia deslanchou na segunda etapa e superou o Volta Redonda por 4 a 0, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória desta quinta-feira, o time nordestino carimbou sua vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Cauly, Arthur Sales, duas vezes, Vitor Jacaré.

O Bahia já havia vencido o jogo da ida por 2 a 1, e classificou com o placar agregado de 6 a 1. O time baiano ainda embolsou R$ 3,3 milhões como premiação e já tem acumulado R$ 8,5 milhões. Já o Nova Iguaçu se despede com R$ 3,750 milhões nos cofres.