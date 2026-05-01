TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
Com recorde, Knicks massacram Hawks e avançam às semifinais; Timberwolves também se classificam

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 01.05.2026, 08:55:00 Editado em 01.05.2026, 09:06:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O New York Knicks conquistou a maior vitória nos playoffs de sua história ao massacrar o Atlanta Hawks por 140 a 89, na State Farm Arena, em Atlanta, na noite de quinta-feira. Com o resultado, a equipe de Nova York fechou a série em 4 a 2 e agora enfrenta, nas semifinais da Conferência Leste da NBA, o vencedor do confronto entre Boston Celtics e Philadelphia 76ers, que fazem o jogo decisivo no sábado.

Com 29 pontos em 27 minutos de OG Anunoby e o segundo "triplo-duplo" da série de Karl-Anthony Towns, o New York conseguiu a maior vantagem da história dos playoffs. A diferença de 47 pontos (83 a 36) no intervalo foi a maior da história dos playoffs. Foi a terceira vitória seguidas dos Knicks, que conseguiram virar a série após duas derrotas consecutivas por apenas 1 ponto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
"Isso diz muito sobre a nossa equipe. Nos recuperamos de duas derrotas decepcionantes", afirmou Karl-Anthony Towns. "Encaramos o desafio de estar em desvantagem na série e estou muito orgulhoso por isso."

A partida contou com as expulsões de Dyson Daniels, dos Hawks, e Mitchell Robinson, dos Knicks, que brigarem quando a equipe de Nova York abriram 50 pontos no segundo quarto. Com a partida controlada, os titulares dos Knicks deixaram a quadra com cerca de três minutos para o fim do terceiro quarto.

"Cavamos um buraco enorme desde o início e foi complicado sair dele", reconheceu Jalen Johnson, cestinha do Atlanta, com 21 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

DESFALCADOS, TIMBERWOLVES FECHAM A SÉRIE CONTRA NUGGETS

Com seus três principais armadores lesionados, o Minnesota Timberwolves derrotou o Denver Nuggets por 110 a 98 diante de sua torcida no Target Center, na noite de quinta-feira, e venceu a série dos playoffs por 4 a 2. Seu adversário nas semifinais da Conferência Oeste ser o San Antonio Spurs, que passou pelo Portland Trail Blazers.

"Estou feliz que tenha acabado", afirmou Jaden McDaniels, cestinha da partida com 32 pontos. "Conseguimos conquistar a vitória e avançar para a próxima fase", completou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nikola Jokic liderou os Nuggets com 28 pontos, 10 assistências e nove rebotes, mas Jamal Murray, seu companheiro de equipe, sofreu muito para se desmarcar de McDaniels e terminou a partida com apenas 12 pontos.

A série entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics está empatada em 3 a 3 após a vitória do Philadelphia por 106 a 98 em casa, na Xfinity Mobile Arena. O jogo decisivo acontece no sábado no TD Garden, em Boston.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA NA NBA

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atlanta Hawks 89 X 140 New York Knicks

Philadelphia 76ers 106 x 93 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 110 x 98 Denver Nuggets

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

ACOMPANHE AS PARTIDAS DE SEXTA-FEIRA

Orlando Magic X Detroit Pistons

Toronto Raptors X Cleveland Cavaliers

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Houston Rockets X Los Angeles Lakers

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV