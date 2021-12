Com recorde de Curry, Warriors batem Knicks e continuam como melhor equipe da NBA

Da Redação

Stephen Curry fez história na rodada de terça-feira da temporada regular da NBA. Jogando no ginásio Madison Square Garden, considerado o templo do basquete americano, em Nova York, o armador anotou cinco bolas de três pontos, passou Ray Allen e se tornou o maior pontuador no quesito na história da liga, agora com 2.977 acertos. A festa ainda foi completa e contou com a vitória do Golden State Warriors contra o New York Knicks por 105 a 96.

O "Brinquedo Assassino" entrou em quadra disposto a quebrar a marca rapidamente e conseguiu as duas cestas que precisava com menos de cinco minutos de partida. Após o feito, o jogo parou para reverenciar o maior arremessador de todos os tempos, com o público aplaudindo.

Sobre o duelo, o equilíbrio foi a marca durante todos os 48 minutos, mas com a franquia de San Francisco melhor a partir do terceiro quarto, aproveitando bem a fase ruim e os desfalques do rival, mesmo vindo de dois jogos na sequência.

Nas estatísticas individuais, Curry foi o grande destaque e fechou a noite inesquecível como maior cestinha do time. Ele marcou 22 pontos, sendo 5 de 14 nos arremessos do perímetro. Ênfase ainda para as boas produções de Jordan Poole (19 pontos e nove rebotes) e Andrew Wiggins (18 pontos e seis rebotes). Do lado dos Knicks, o melhor jogador disparado da partida foi Julius Randle, com 31 pontos e sete rebotes.

Na tabela de classificação, os Warriors seguem na liderança da Conferência Oeste e de toda a NBA com uma campanha de 23 vitórias e cinco derrotas. Já os Knicks sofreram o quarto revés seguido e ficam estacionados na 12.ª colocação, com um retrospecto ruim de 12 triunfos e 16 derrotas.

Na perseguição aos Warriors está o Phoenix Suns, que venceu o Portland Trail Blazers por 111 a 107, no Oregon, e chegou a 22 vitórias e cinco derrotas. O jogo foi decidido apenas na prorrogação e contou com grandes performances individuais de Chris Paul e Damian Lillard.

O armador dos Suns foi o grande responsável pela vitória do time de Phoenix. Jogou 41 minutos e conseguiu 24 pontos, 14 assistências, oito rebotes e três roubadas de bola. Deandre Ayton também fez um grande jogo produzindo um total de 28 pontos, 13 rebotes e dois roubos.

Do outro lado, Lillard terminou a partida com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 31 pontos e 10 assistências. O lado negativo foi o seu aproveitamento de quadra, acertando apenas 11 de 31 arremessos.

NO LESTE - O Brooklyn Nets superou uma série de desfalques por conta dos protocolos da covid-19 e bateu o Toronto Raptors por 131 a 129, em jogo decidido apenas nos segundos finais da prorrogação e disputado no ginásio Barklays Center, em Nova York.

Sem poder contar com James Harden, Bruce Brown, LaMarcus Aldridge, DeAndre Bembry, Paul Milsap e James Johnson, além do lesionado Joe Harris, os Nets tiveram que contar com noite inspirada de Kevin Durant para vencer. O ala anotou um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 34 pontos, 13 rebotes e 11 assistências.

Nos Raptors, quatro jogadores superaram a marca dos 20 pontos na partida, com destaque para Fred VanVleet, que marcou 31, além de quatro rebotes e nove assistências. Ao lado do armador, Pascal Siakam e Gary Trent Jr., com 25 pontos cada, e o "double-double" de Scottie Barnes, com 23 pontos e 12 rebotes, merecem atenção.

A vitória mantém os Nets na liderança isolada da Conferência Leste com 20 vitórias e oito derrotas. Os Raptors têm apenas a 11.ª posição na mesma conferência e aparecem com campanha de 13-15.

Confira a rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Houston Rockets

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Miami Heat

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs x Charlotte Hornets

Denver Nuggets x Minnesota Timberwolves

Utah Jazz x Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Washington Wizards