Com quatro gols no 1º tempo, Fortaleza goleia Red Bull Bragantino e entra no G-8

Com um primeiro tempo avassalador, o Fortaleza goleou o Red Bull Bragantino, por 6 a 0, na noite desta quarta-feira, no Castelão, na capital cearense, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa fez quatro gols ainda na etapa inicial.

A vitória fez o Fortaleza alcançar os 52 pontos, entrando no grupo de classificação à fase preliminar da Libertadores 2023. Já o Red Bull Bragantino conheceu a segunda derrota consecutiva e segue em 14º lugar, com 44 pontos.

O resultado também expõe as situações distintas dos treinadores à frente dos times. Vojvoda está em alta com a excelente campanha de recuperação do Fortaleza, enquanto Maurício Barbieri vive desgaste no Red Bull Bragantino e não deverá ter o contrato renovado para 2023.

Como esperado, o Fortaleza impôs seu ritmo ofensivo e foi em busca do primeiro gol logo nos minutos iniciais. E ele quase saiu após Romarinho finalizar dentro da área e Natan bloquear com o braço. Contudo, na cobrança do pênalti aos 15 minutos, Silvio Romero cobrou mal e Cleiton defendeu com os pés.

Apesar da penalidade desperdiçada, o time cearense seguiu no ataque e abriu o placar aos 25, quando Romarinho cruzou rasteiro e José Welison encheu o pé. A bola desviou em Léo Realpe e enganou o goleiro, que não teve chances de defesa. Vantagem muito merecida.

O gol desestabilizou o Red Bull Bragantino, inoperante e que viu o Fortaleza marcar mais três gols antes do intervalo. O segundo saiu aos 36, após Hércules aproveitar rebote de Cleiton. O terceiro foi marcado aos 41, quando Pedro Rocha converteu penalidade sofrida por ele mesmo.

Os dois gols em cinco minutos não tiraram a motivação do Fortaleza em ampliar ainda mais a vantagem no primeiro tempo e, aos 44, Pedro Rocha recebeu lançamento e deu passe açucarado para Silvio Romero encher o pé, sem chances de defesa para o goleiro Cleiton.

No segundo tempo, o Fortaleza administrou a boa vantagem, mas seguiu balançando as redes. Aos 11, Silvio Romero recebeu lançamento e finalizou na saída do goleiro. A princípio o gol foi anulado, contudo, foi revisado pelo VAR e em seguida validado, confirmando mais um gol do atacante argentino, o segundo dele na partida.

O cenário para o Red Bull Bragantino seguiu cada vez pior e o jeito foi recuar ainda mais. Só que a estratégia não deu certo e o Fortaleza quase marcou o sexto gol aos 19, quando Silvio Romero chutou, a bola desviou na marcação e Cleiton espalmou pela linha de fundo.

Entre desgastes e mudanças de várias peças, o Fortaleza manteve o futebol de qualidade e encontrou o sexto gol aos 44 minutos, quando Thiago Galhardo ganhou na corrida da marcação, driblou o goleiro e empurrou para as redes, dando números finais ao confronto.

Pela última rodada do Brasileirão, o Fortaleza visitará o Santos no domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, em Santos. Já o Red Bull Bragantino, no mesmo dia e horário, receberá o Fluminense, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 6 X 0 RED BULL BRAGANTINO

FORTALEZA - Fernando Miguel; Tinga (Ceballos), Brítez, Titi e Juninho Capixaba (Lucas Lima); José Welison, Caio Alexandre e Hércules (Ronald); Romarinho (Moisés), Silvio Romero e Pedro Rocha (Thiago Galhardo). Técnico: Juan Vojvoda.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Douglas Mendes (Ramon), Realpe, Natan e Luan Cândido; Jadsom Silva, Lucas Evangelista e Miguel (Gabriel Novaes); Carlos Eduardo (Welliton), Popó (Alerrandro) e Sorriso (Nathan Camargo). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - José Welison, aos 25, Hércules, aos 36, Pedro Rocha, aos 41, e Silvio Romero, aos 44 minutos do primeiro tempo. Silvio Romero, aos 11, e Thiago Galhardo, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

CARTÕES AMARELOS - José Welison (Fortaleza); Natan, Jadsom Silva, Popó e Sorriso (Red Bull Bragantino).

PÚBLICO - 38.268 torcedores.

RENDA - Não divulgado.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).