Com proposta em mãos, Apodi deixa a Ponte Preta antes da Série B do Brasileiro

A Ponte Preta comunicou nesta quarta-feira a saída do lateral-direito Apodi. O jogador de 34 anos recebeu uma proposta de dois anos de contrato de outro clube, que não teve o nome revelado, e solicitou a rescisão antecipada do vínculo com o time de Campinas (SP).

"Ter defendido essa camisa com mais de 100 anos de história, por um ano e meio, foi uma honra e uma alegria pra mim. Deixo a todos a minha gratidão', disse o jogador, que tinha vínculo com a Ponte Preta até o final deste ano. Contratado em dezembro de 2019, fez 66 jogos com a camisa alvinegra e tem sete gols anotados.

A Ponte Preta não iria renovar o contrato do jogador e, por isso, não haverá cobrança de multa. A saída de Apodi foi em comum acordo. Antes dele, o zagueiro Luizão, o volante Barreto e o atacante Bruno Michel também deixaram o clube.

Outro que deixou a Ponte Preta foi o goleiro Pedrão. Ele será emprestado para a Inter de Limeira, que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral Anderson e os atacantes Matheus Alisson e Robinho, por outro lado, foram "rebaixados" ao time sub-23 para a disputa do Brasileiro da categoria.

Após o vice no Troféu do Interior no Campeonato Paulista, a Ponte Preta se prepara para a estreia na Série B neste domingo, às 11 horas, contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).