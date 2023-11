Com problema na lateral, Ponte Preta inicia preparação para jogo decisivo na Série B

A Ponte Preta iniciou a semana de preparação para o confronto decisivo com o CRB pela 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para confirmar a permanência do clube na segunda divisão nacional, o técnico João Brigatti terá um grande problema na lateral-direita, com um suspenso e duas dúvidas.

Titular no empate sem gols com o Juventude, no último sábado, Luiz Felipe precisou ser substituído com dores no tornozelo e será reavaliado. Quem entrou em seu lugar foi Weverton, que levou o terceiro cartão amarelo. Outra opção seria Maílton, mas ele desfalcou o time nos dois últimos jogos por conta de um problema muscular e também é dúvida.

Se não tiver jogadores de origem, Brigatti precisará improvisar e três jogadores aparecem como opções. Os volantes Ramon Carvalho e Samuel Andrade já exerceram a função em alguns jogos nesta temporada. O zagueiro Castro também pode ser deslocado.

Brigatti admitiu que será uma semana complicada e vai buscar dar ao time um equilíbrio emocional. "Vai ser uma semana difícil porque ainda vamos esperar o desfecho da rodada. A partida contra o CRB também não será fácil e vamos preparar um equilíbrio emocional, tático e técnico. Serão dias importantes pela frente e vamos precisar de uma postura ainda mais agressiva, com imposição e organização."

Com o empate, a Ponte Preta chegou a 39 pontos. A partida diante do CRB será no sábado, às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). O adversário alagoano tem 57 pontos e não briga por mais nada na competição.