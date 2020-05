Com precauções, Inter encerra 1ª semana de treinos em retorno às atividades

Com precauções dentro e fora do gramado, o Internacional encerrou nesta sexta-feira a primeira semana de treinos em seu retorno às atividades, em meio à pandemia do novo coronavírus. Nesta manhã, o técnico Chacho Coudet comandou trabalhos de parte física e técnica no CT Parque Gigante.

As atividades foram permeadas por cuidados para evitar possíveis contaminações entre jogadores e membros da comissão técnica. Para tanto, os atletas foram divididos em pequenos grupos tanto para trabalhos físicos quanto para treino com bola. Até o trabalho de passes e movimentação foi realizado com "distanciamento entre os atletas", segundo o site do clube gaúcho.

"Estamos em um ambiente controlado, está tudo bem higienizado aqui. O clube nos proporcionou um ambiente assim para podermos trabalhar. Sem nenhuma preocupação", comentou o atacante Paolo Guerrero.

O Inter fez nesta sexta-feira seu quarto treino no retorno do elenco aos trabalhos. De acordo com o clube, todas as atividades estão sendo realizadas ao ar livre. Além disso, todos os jogadores e integrantes da comissão técnica passaram por testes antes de subirem ao gramado.

Para o meia Thiago Galhardo, os cuidados do clube trazem tranquilidade ao elenco. "Nós sabemos que fazer o trabalho de casa é muito importante, mas não tem a mesma qualidade de estar aqui com o grupo. Sabemos que é um momento crítico, mas o Inter tem tomado todos os cuidados. Que a gente possa se recuperar o quanto antes fisicamente. Poder estar cem por cento para quando as competições voltarem, a gente estar apto", declarou.