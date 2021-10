Com poucas mudanças, Guarani encerra preparação para jogo contra o Brusque

Da Redação

Na manhã desta sexta-feira, o Guarani encerrou a preparação para o jogo de sábado, contra o Brusque, no Centro de Treinamento do Avaí, em Florianópolis. A partida válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro será às 16 horas, no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque.

O técnico Daniel Paulista tem desfalques importantes para esse jogo. No empate com o Cruzeiro, por 1 a 1, em Campinas, na última quarta-feira, o zagueiro Thales recebeu o terceiro cartão amarelo e o lateral-esquerdo Bidu foi expulso.

O novo companheiro de Ronaldo Alves será Carlão, enquanto Eliel aparece como principal opção para a lateral esquerda. No mais, Daniel Paulista deve manter o time que iniciou contra o Cruzeiro.

A provável escalação do Guarani é: Rafael Martins; Mateus Ludke, Carlão, Ronaldo Alves e Eliel; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho.

Sem vencer há dois jogos, o Guarani busca a reabilitação para não ver a diferença para o G-4 aumentar. Em sexto lugar, com 42 pontos, o time tem quatro a menos que o quarto colocado, o Avaí.

Na quinta-feira, a CBF alterou a data do jogo entre Guarani e Londrina, que marca o retorno do público no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Inicialmente marcada para o próximo sábado (9), às 16h30, a partida será realizada na sexta-feira (8), às 16 horas.