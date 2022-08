Com possível retorno de Giovanni Augusto, Guarani ainda tem dúvidas para clássico

(via Agência Estado)

O Guarani ainda não fechou sua preparação para o Dérbi 204, pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas o técnico Mozart Santos já tem praticamente definido o time que entrará em campo contra a Ponte Preta, na manhã deste sábado. E a equipe terá mudanças em relação à vitória diante do Náutico.

Giovanni Augusto, um dos destaques do time, deve retornar ao time titular. Recuperado de lesão, ele entrou no decorrer do último jogo e, com isso, Yago deve ficar como opção no banco de reservas.

Outro que retorna no time titular é o volante Leandro Vilela, que estava suspenso e entra no lugar de Madison. O lateral-direito Diogo Mateus foi substituído no último por um problema na coxa e Lucas Ramon pode ser titular.

No ataque, Jenison está com desconforto muscular e vem sendo acompanhado pelo departamento médico. Nicolas Careca deve entrar caso Jenison não tenha condições.

O provável time do Guarani tem: Maurício Kozlinski; Lucas Ramon (Diogo Mateus), João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade e Isaque; Giovanni Augusto, Bruno José e Nicolas Careca (Jenison).

Após vencer o Náutico, por 1 a 0, o Guarani chegou a 23 pontos e respirou na tabela, apesar de seguir na zona de rebaixamento, em 17º lugar. O dérbi, válido pela 25ª rodada, será realizado no sábado, às 11h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).