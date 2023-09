Com polêmica do VAR, Mirassol bate a Ponte Preta com dois gols de pênalti de Zé Roberto

Com dois gols de pênalti de Zé Roberto, um em cada tempo, e um de Camilo, o Mirassol venceu a Ponte Preta por 3 a 0, no duelo paulista, que marcou a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No estádio Moisés Lucarelli, nesta sexta-feira, em Campinas, o VAR foi mais uma vez protagonista no futebol brasileiro, ao marcar um pênalti polêmico para o Mirassol.

continua após publicidade

Sem nada a ver com isso, o Mirassol somou mais três pontos e chegou a 43, em nono lugar, a cinco do G-4 - grupo de acesso. Já a Ponte Preta manteve os 33 pontos e ocupa a 15ª colocação, a apenas três pontos da zona de rebaixamento.

O duelo paulista começou com os primeiros minutos equilibrados, com os dois rivais se revezando no ataque. Trocando melhor os passes, o Mirassol frequentava mais a área ofensiva, até que aos 16 minutos, o árbitro Bruno Mota Corrêa viu um toque de mão de Mateus Silva. O lance demorou para ser checado no VAR, onde claramente a bola bateu na barriga do defensor antes de tocar no braço.

continua após publicidade

Após seis minutos de espera, com o juiz indo até o monitor ver o lance, o pênalti foi mantido. Sem nada a ver com isso, Zé Roberto deslocou o goleiro Caíque França e abriu o placar, aos 22. O lance deixou o jogo nervoso, com muitas faltas e reclamação por parte dos donos da casa.

O Mirassol seguiu com mais posse de bola e quase ampliou com Negueba. A Ponte Preta apareceu para o jogo somente na reta final, em cobrança de falta de Souza, que obrigou Muralha a espalmar.

Na volta do intervalo, a o time da casa voltou mais acesa e pressionou o adversário no campo de defesa. Novamente na bola parada, a cobrança de falta de Paulo Baya acertou a trave. O Mirassol recuou e ficou na espera de um erro da Ponte Preta para armar um contra-ataque e encaminhar a vitória. Assim como na primeira etapa, o Mirassol conseguiu outro pênalti. Após cabeceio de Zé Roberto, a bola bateu na mão de Jeh. Após revisão no VAR, o juiz marcou pênalti e expulsou o atacante ponte-pretano, que antes já tinha recebido o cartão amarelo.

continua após publicidade

Zé Roberto cobrou novamente, desta vez com força e ampliou para o Mirassol, aos 25. Com um a menos, não restou outra alternativa para a Ponte Preta, do que se fechar, e buscar surpreender no contra-ataque. Com a vantagem numérica, o jogo ficou confortável para o Mirassol. Ele teve a chance de marcar o terceiro, com Cristian, mas Caíque França fez grande defesa. Aos 49, Camilo apareceu na pequena área e completou para as redes o passe de Fernandinho, decretando a vitória.

O Mirassol abre a 30ª rodada, na quinta-feira, às 19h, contra o CRB, no Estádio José Maria de Campos Maia. Já a Ponte Preta volta a campo dia 30, às 18h, quando visita o ABC, no Frasqueirão, em Natal (RN).

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade

PONTE PRETA 0 X 3 MIRASSOL

PONTE PRETA - Caíque França; Mailton (Weverton), Mateus Silva, Thomás Kayck e Artur; Feliphinho, Souza (Paulo Baya) e Ramon Carvalho (Felipe Amaral); Tales (Léo Naldi), Jeh e Eliel (André). Técnico: Pintado.

continua após publicidade

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Rodrigo Ferreira), Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (Julimar); Chico Kim (Camilo), Negueba (Fernandinho) e Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart.

GOLS - Zé Roberto, aos 22 minutos do primeiro tempo e aos 25 do segundo. Camilo, aos 49 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Silva e Jeh (Ponte Preta); Zé Roberto (Mirassol).

continua após publicidade

CARTÃO VERMELHO - Jeh (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Bruno Mota Corrêa (RJ).

RENDA - R$ 55.990,00.

PÚBLICO - 4.935 total.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).