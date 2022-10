Com Palmeiras vistualmente campeão, CBF inicia votação de melhores do Brasileirão

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Começou nesta quinta-feira a eleição da CBF para a escolha dos melhores do Brasileirão 2022. Com o Palmeiras a três pontos de soltar o grito de hendecacampeão, a equipe do português Abel Ferreira tem tudo para dominar muitas das 14 categorias. Serão 12 dias de eleição, até o dia 7 de novembro.

continua após publicidade .

Dominante desde as primeiras rodadas, com somente duas derrotas e com vantagem cômoda de 10 pontos sobre o vice-líder Internacional, o Palmeiras deve ter a maioria de seus jogadores na seleção ideal do campeonato, além de ser favorita também para craque e melhor técnico.

Endrick começou a dar os primeiros passos somente agora no time profissional, senão também poderia pintar como o craque revelação. Gustavo Scarpa deve ser o escolhido como craque, com Weverton favorito no gol e Gómez, Murilo, Piquerez, Zé Rafael e Dudu também muito cotados pela campanha perfeita na atual edição.

continua após publicidade .

A votação do Prêmio Brasileirão 2022 contará com votos dos capitães das 20 equipes, de todos os treinadores e de centenas de profissionais da imprensa de todas as regiões do Brasil.

A divulgação dos escolhidos será na festa da premiação ao campeão, normalmente agendada para a noite da primeira segunda-feira pós rodada final. Por causa da Copa do Mundo do Catar, o Brasileirão termina mais cedo na temporada. A rodada final está agendada para o dia 13 de novembro.