Com oitava derrota, Rogério Ceni continua sem vencer o Flamengo como técnico

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A derrota para o Flamengo por 1 a 0 neste sábado fez o São Paulo ampliar para seis o número de jogos seguidos sem vitória no Brasileirão e também manteve uma escrita negativa envolvendo Rogério Ceni. O ex-goleiro nunca venceu o Flamengo desde que iniciou sua carreira de técnico.

continua após publicidade .

Desde 2017, Rogério Ceni enfrentou o Flamengo como técnico oito vezes por três times diferentes. Saiu derrotado em todos os oito jogos. São quatro reveses pelo São Paulo, três pelo Fortaleza e um quando comandava o Cruzeiro, no qual teve uma breve passagem em 2019. O outro time que o ex-goleiro comandou foi justamente o Flamengo.

Sob o comando de Ceni, o São Paulo levou 11 gols e marcou apenas um nessas quatro partidas. O revés mais sentido aconteceu em novembro do ano passado. Na ocasião, o Flamengo de Renato Gaúcho aplicou 4 a 0 no Morumbi.

continua após publicidade .

O São Paulo estagnou nos 26 pontos no Brasileirão e caiu para o 11º lugar. Não vence há seis partidas no torneio. São quatro empates e duas derrotas nesse período. Está mais perto dos clubes que brigam contra o descenso do que dos líderes. O cenário adverso no certame nacional reforça que a prioridade passou a ser as Copas.

Na quarta-feira, o time de Ceni decide contra o Ceará em Fortaleza quem avança às semifinais da Sul-Americana. Como ganharam o primeiro duelo por 1 a 0 no Morumbi, os paulistas jogam pelo empate.

"Precisamos ter a cabeça boa agora. Cabeça erguida, porque teremos uma decisão na quarta", disse o goleiro Felipe Alves. "A gente precisa saber encarar cada competição, e será assim na quarta-feira, com um jogo importante e decisivo".

continua após publicidade .

Retrospecto de Rogério Ceni contra o Flamengo

Flamengo 2 x 0 São Paulo - Brasileirão de 2017

Flamengo 2 x 0 Fortaleza - Brasileirão de 2019

continua após publicidade .

Cruzeiro 1 x 2 Flamengo - Brasileirão de 2019

Fortaleza 1 x 2 Flamengo - Brasileirão de 2019

continua após publicidade .

Flamengo 2 x 1 Fortaleza - Brasileirão de 2020

São Paulo 0 x 4 Flamengo - Brasileirão de 2021

Flamengo 3 x 1 São Paulo - Brasileirão de 2022

São Paulo 0 x 2 Flamengo - Brasileirão de 2022