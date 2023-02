Com novo técnico, Everton surpreende ao vencer líder Arsenal e deixa rebaixamento

(via Agência Estado)

A chegada do técnico Sean Dyche fez efeito imediato no time do Everton, que voltou a vencer um jogo oficial na manhã deste sábado, após 10 partidas e 105 dias. Jogando contra o Arsenal, líder do Campeonato Inglês, no Goodison Park, o Everton fez uma grande partida para vencer por 1 a 0 e desbancar uma longa invencibilidade do primeiro colocado da competição. A partida foi válida pela 22ª rodada.

Foram 13 jogos de invencibilidade do Arsenal no Campeonato Inglês. Após eliminação da Copa da Inglaterra para o Manchester City na última semana, os comandados de Mikel Arteta voltam a perder e a liderança da liga pode ser ameaçada. Com 50 pontos, o time de Londres tem vantagem de cinco pontos para o vice-líder Manchester City. Os times agora possuem o mesmo número de jogos.

Já o Everton, que trocou Frank Lampard por Sean Dyche e estava na penúltima posição, deixa a zona de rebaixamento com a vitória, chegando aos 18 pontos, na 17ª colocação.

O 0 a 0 prevaleceu no primeiro tempo do duelo entre Everton e Arsenal, mas não faltaram situações claras de gol nos 45 minutos iniciais, principalmente para o surpreendente time da casa. Diferente do que mostram as situações na tabela, o Everton foi melhor na primeira metade do jogo e teve grandes chances de marcar.

A primeira grande bola foi uma dividida entre o atacante Calvert-Lewin e o goleiro Ramsdale. Uma finalização cruzada de Onana quase terminou em gol, mas Calvert-Lewin por pouco não alcançou a bola. O camisa 9 ainda teve um terceiro grande lance em cabeceio cruzado, que foi para fora, mas passou muito perto. O Arsenal criou duas boas chances, primeiro com Nketiah e depois em chute de primeira de Saka, afastado em cima da linha pela zaga do Everton.

O Everton até retornou dos vestiários com a mesma intensidade do primeiro tempo, mas o Arsenal melhorou em campo. Odegaard inclusive desperdiçou grande oportunidade de finalização. Logo depois, Gabriel Martinelli, que renovou seu contrato nesta semana, deixou o campo para a estreia do ítalo-brasileiro Jorginho, recém-contratado junto ao Chelsea. O recém-chegado Trossard também veio a campo.

Mas o gol saiu do outro lado. Após cobrança de escanteio, o zagueiro James Tarkowski enfiou a cabeça na bola para superar o goleiro Ramsdale e fazer 1 a 0 aos 15 minutos. O treinador estreante do Everton armou a defesa do time e conseguiu parar o poderoso ataque do Arsenal, que tentou de tudo até os acréscimos, mas viu todas suas ações ofensivas serem bloqueadas.

O Everton pegará seu arquirrival na próxima rodada do Campeonato Inglês. O duelo com o Liverpool será em Anfield na terça-feira, dia 13/02. O Arsenal tem mais um jogo pela frente, contra o Brentford no próximo sábado, antes de fazer jogo decisivo contra o vice-líder Manchester City.