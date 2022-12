Com nova tecnologia, Campeonato Espanhol distribuirá "bola dos gols" para torcida

(via Agência Estado)

Na busca de inovar e aproximar os torcedores dos jogos do Campeonato Espanhol, a La Liga, ao lado da Gol-Ball, desenvolveu uma tecnologia 'blockchain' que permitirá que as bolas das partidas sejam identificadas, sem atrapalhar o seu andamento. A partir desta identificação, as bolas serão separadas e distribuídas aos torcedores, através de sorteios ou por meios comerciais.

"Cada vez que se marca um gol, a bola volta a rodar e acaba mesclando com as demais, perdendo o valor único e a possibilidade de ter a bola do gol. Pela primeira vez, os torcedores de todo mundo poderão ser donos de um dos elementos mais desejados do futebol, a bola do gol", diz parte do comunicado disponibilizado pela Gol-Ball.

A nova iniciativa começará a valer a partir do dia 8 de janeiro, após o fim da Copa do Mundo. "Depois do Mundial, o Campeonato Espanhol surpreenderá o mundo. As bolas serão autenticadas e identificadas sem afetar o tempo de jogo. Uma vez retiradas, serão digitalizadas e subidas para a plataforma. Poderão ser adquiridos em seu formato digital e permitirá o torcedor participar do sorteio da bola oficial", completou.

Segundo a La Liga, sem a tecnologia, a bola que acabava em gol se misturava com as demais, o que fazia o torcedor ter em sua posse apenas a bola oficial do torneio. Agora, poderá adquirir o item mais importante de uma partida de futebol.

Dará para interagir com a bola em realidade aumentada, obter stickers e emoticons. Carregar a bola pelo wallet (carteira do celular). Imagina ter em suas mãos , os gols anotados pela competição. A Liga garantirá a autenticidade das bolas que não terão preço. Prepara-se para ter as bolas que fazem parte da história", finalizou o comunicado.