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Com nomes do Brasileirão, estudo aponta promessas mais valiosas fora das grandes ligas

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O CIES Football Observatory divulgou nesta quarta-feira, 7, um estudo que aponta os jogadores sub-20 mais valiosos do mundo que atuam fora das cinco principais ligas europeias: Inglaterra, Alemanha, Itália, França e Espanha. Dos 100 nomes listados, o Brasil conta com 10 atletas no ranking.

O brasileiro mais valioso, segundo o CIES, é o atacante Luca Meirelles, que atualmente defende o Shakhtar Donetsk e está avaliado em 32 milhões de euros (R$ 178,8 milhões). Além disso, o jovem está entre os 10 primeiros colocados da lista.

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Na sequência, mais um atleta do time ucraniano aparece na relação, o meia Isaque, com o valor de 27,9 milhões de euros (R$ 154,8 milhões). O primeiro nome do futebol brasileiro é o volante Huguinho, do Botafogo, com o preço estimado em 18,8 milhões de euros (R$ 105 milhões).

Arthur Dias, zagueiro do Athletico-PR, convocado por Carlo Ancelotti na última Data Fifa, também aparece na lista, com um valor de 17,7 milhões de euros (R$ 98,9 milhões). O defensor vem se destacando no time paraense e foi convocado pelo Brasil, atuando nos amistosos diante da Austrália e da Índia.

O Corinthians conta com dois nomes no ranking, os atacantes Gui Negão e Dieguinho. Além disso, completam os brasileiros presentes no estudo os meio-campistas Luis Otávio (Orlando City) e Zé Lucas (Cruzeiro) e os atacantes Gabriel Mec (Porto) e Henrique Carmo (CSKA Moscou).

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Além de Huguinho, o Botafogo volta a contar com mais dois jogadores estrangeiros: o argentino Álvaro Montoro, quinto atleta mais valioso da lista, avaliado em 39,3 milhões de euros (R$ 219,6 milhões), e o panamenho Kadir, com o preço estimado em 16,1 milhões de euros (R$ 89,9 milhões).

Veja os brasileiros sub-20 mais valiosos fora das cinco principais ligas europeias:

Luca Meirelles (Shakhtar Donetsk) - 32 milhões de euros (R$ 178,8 milhões)

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Isaque (Shakhtar Donetsk) - 27,9 milhões de euros (R$ 154,8 milhões)

Huguinho (Botafogo) - 18,8 milhões de euros (R$ 105 milhões)

Arthur Dias (Athletico-PR) - 17,7 milhões de euros (R$ 98,9 milhões)

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Gui Negão (Corinthians) - 15,2 milhões de euros (R$ 84,9 milhões)

Gabriel Mec (Porto) - 13,7 milhões de euros (R$ 76,5 milhões)

Zé Lucas (Cruzeiro) - 13,3 milhões (R$ 74,3 milhões)

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Luis Otávio (Orlando City) - 9,1 milhões de euros (R$ 50,8 milhões)

Dieguinho (Corinthians) - 9 milhões de euros (R$ 50,3 milhões)

Henrique Carmo (CKSA Moscou) - 7,8 milhões de euros (R$ 43,5 milhões)

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