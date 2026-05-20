ESPORTES

Com Neymar na Vila, Santos empata com San Lorenzo e só pode ir aos playoffs da Sul-Americana

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 21:08:00 Editado em 20.05.2026, 21:18:55
O Santos voltou a decepcionar sua torcida na Copa Sul-Americana, ao só empatar com o San Lorenzo, por 2 a 2, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, depois de abrir 2 a 0. A equipe do técnico Cuca segue sem vencer na competição. Neymar esteve nas arquibancadas, pois se recupera de dores na panturrilha.

Com o resultado, o Santos ficou com quatro pontos na lanterna da chave, enquanto o San Lorenzo chegou a sete. Deportivo Cuenca, próximo rival do Santos na última rodada, terça-feira, soma seis e Recoleta tem cinco. Desta forma, a equipe santista só pode ficar no máximo em segundo e ir para a repescagem.

O Santos foi fatal logo no primeiro minuto, após rápido contra-ataque. Gabriel Barbosa cruzou para o aproveitamento de Gabriel Bontempo: 1 a 0.

A desvantagem no placar não tirou a confiança do San Lorenzo, que buscou ter a iniciativa da partida, mas encontrou um Santos forte na marcação. Com isso, o jeito foi os argentinos arriscarem chutes de fora da área e Insaurralde, aos 16 minutos, levou perigo para Gabriel Brazão.

Com toques rápidos e objetividade, o Santos se manteve perigoso e respondeu aos ataque do San Lorenzo com boa cobrança de falta de Barreal, aos 20 minutos, defendida pelo goleiro Gill.

Coo acontece em muitos jogos do Santos, o ritmo diminuiu a partir dos 30 minutos. Miguelito e Rollheiser não tinham mais o mesmo entusiasmo para ajudar na marcação.

Com isso, os minutos finais Foran de domínio do San Lorenzo, que concentrou as jogadas pela esquerda com o baixinho habilidoso Barrios.

Mas uma falta boba da defesa do San Lorenzo proporcionou chance não desperdiçada por Gabriel Barbosa. Falta que o atacante bateu no meio da barreira, a bola passou e o goleiro Gill não conseguiu evitar o segundo gol santista.

O San Lorenzo ainda buscou diminuir o prejuízo antes do intervalo e De Ritis só não fez o primeiro porque Gabriel Brazão fez boa defesa.

O técnico Cuca ficou irritado com o início do segundo tempo do Santos, muito passivo, esperando o San Lorenzo em seu campo. Apesar do domínio, o time argentino pouco produziu no ataque para agredir a zaga santista.

Cuca colocou Rony em campo com a expectativa de ganhar uma opção de velocidade para o contra-ataque, mas acabou surgindo com Oliva, aos 20 minutos, que quase fez o segundo gol do jogo.

Mas de tanto tentar o San Lorenzo conseguiu seu gol, aos 27 minutos, com De Ritis, de cabeça. O panorama da partida mudou completamente. Os argentinos passaram a pressionar bastante e o gol de empate saiu aos 39, com Auzmendi.

Os minutos finais foram de apreensão para os quase sete mil santistas na Vila, o verem o San Lorenzo somar várias chances para virar a partida.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 SAN LORENZO

SANTOS - Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Frias e Barreal (Rafael Gonzaga); Arão, Oliva (Lautaro Diaz), Gabriel Bontempo (Samuel Pierri) e Miguelito (Rony); Rollheiser (Gustavo Henrique) e Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

SAN LORENZO - Gill; Herrera, Romaña, Montenegro; Tripichio, Insaurralde, De Ritis (Pagano) e Giulli; Barrios, Auzmendi e Cuello. Técnico: Gustavo Alvarez.

GOLS - Gabriel Bontempo a um e Gabriel Barbosa aos 47 minutos do primeiro tempo. De Ritis aos 27 e Auzmendi aos 39 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Veríssimo, Insaurralde, Tripichio, Arão e Montenegro.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

RENDA - R$ 373.906,39.

PÚBLICO - 6.948 torcedores.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).

