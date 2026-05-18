MUNDIAL DE FUTEBOL

Com Neymar, Carlo Ancelotti convoca seleção para a Copa do Mundo; veja a lista

Convocados se apresentam na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, onde darão início à preparação para o Mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.05.2026, 18:10:32 Editado em 18.05.2026, 18:44:47
Autor Carlo Ancelotti durante convocação nesta segunda-feira - Foto: Reprodução CBF

Com a presença do atacante Neymar, do Santos, o técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) os nomes dos 26 jogadores convocados para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026.

VEJA A LISTA DOS CONVOCADOS

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).


Foto: Reprodução

"É uma lista que pode desenvolver um futebol de qualidade, feito com o espírito coletivo que nós sempre cremos", disse, afirmando que a escolha dos nomes foi difícil. Ele admitiu que não "é uma lista perfeita", mas disse que "não tenho medo" de dizer que o Brasil pode ganhar a competição.

O evento foi realizado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) preparou uma solenidade especial para a ocasião, com a presença de ex-jogadores, dirigentes e patrocinadores, com o objetivo de celebrar a história e unir o passado e o presente da equipe pentacampeã.

Após o anúncio oficial, o calendário da Seleção já está definido. Os convocados se apresentam na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, onde darão início à preparação para o Mundial.

O último compromisso em território nacional será um amistoso de despedida contra o Panamá, marcado para o dia 31, no Maracanã.

