Com melhor ranking, Carol Meligeni cai em simples e ganha nas duplas em Budapeste

No dia em que conquistou seu melhor ranking tanto em simples quanto em duplas, a tenista Carolina Meligeni teve motivos para comemorar e lamentar no Torneio de Budapeste, na Hungria, nesta segunda-feira. Ela foi eliminada logo na estreia na chave de simples, mas venceu nas duplas.

No início do dia, Carol foi superada pela ucraniana Lesia Tsurenko, ex-número 23 do mundo, em sua estreia por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. A tenista da Ucrânia avançou às oitavas de final da competição de nível WTA 250, disputada sobre o saibro.

A brasileira Laura Pigossi também vai competir na chave de simples. A medalha de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, no ano passado, vai estrear contra a sueca Rebecca

Peterson, atual 92ª do mundo.

Nas duplas, Carol se reabilitou ao formar dupla com a romena Gabriela Lee. Na rodada de abertura, elas derrotaram a francesa Elixane Lechemia e a checa Jesika Maleckova por 6/3 e 6/2. Nas quartas de final, elas vão enfrentar as vencedoras do confronto entre as georgianas Ekaterine Gorgodze e Oksana Kalashnikova e as locais Reka-Luca Jani e Adrienn Nagy.

Carol havia começado o dia com ótimas notícias. Com a boa performance apresentada nas últimas semanas, ela confirmou a ascensão no ranking atualizado nesta segunda. E obteve suas melhores colocações da carreira em ambas as listas. Em simples, aparece agora no 181º lugar, enquanto nas duplas figura no 115º posto.