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Com Marta de volta, Arthur Elias anuncia convocadas para amistosos da seleção contra os EUA

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 12:58:00 Editado em 20.05.2026, 13:08:43
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O técnico Arthur Elias divulgou nesta quarta-feira, 20, a lista da seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, marcados para junho, em solo brasileiro. A principal novidade é o retorno de Marta, novamente chamada para integrar o grupo que disputará os dois compromissos diante das atuais campeãs olímpicas.

A equipe brasileira enfrentará as norte-americanas em duas oportunidades. O primeiro duelo está agendado para o dia 6 de junho, às 18h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Já o segundo encontro acontece em 9 de junho, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza.

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Além da relação principal para os amistosos, Arthur Elias apresentou uma segunda convocação voltada a um período de atividades fora da Data Fifa. O treinamento será realizado entre 15 e 20 de junho, em Itu, interior paulista, reunindo um grupo ampliado de 30 jogadoras.

Entre as atletas chamadas para os jogos contra os Estados Unidos, nomes experientes como Marta, Rafaelle, Ary Borges, Kerolin, Bia Zaneratto e Gabi Portilho aparecem na lista. Clubes brasileiros também têm presença significativa, com representantes de equipes como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Fluminense.

VEJA AS CONVOCADAS PARA AMISTOSOS CONTRA OS EUA:

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Goleiras: Lelê (Corinthians), Lorena (Kansas City-EUA), Kemelli (Fluminense)

Defensoras: Thais Ferreira (Corinthians), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon-FRA), Lauren (Atlético de Madrid-ESP), Mariza (Tigres-MEX), Rafaelle (Orlando Pride-EUA), Isabela (PSG-FRA), Aline Gomes (Pachuca-MEX), Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Angel City-EUA), Yaya (PSG-FRA), Kaylane (Flamengo)

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Atacantes: Kerolin (Manchester City-ING), Dudinha (San Diego-EUA), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Marta (Orlando Pride-EUA), Bia Zaneratto (Palmeiras), Taina Maranhão (Palmeiras), Gabi Portilho (San Diego-EUA), Ludmila (San Diego-EUA), Amanda Gutierres (Boston-EUA).

Já para o período de preparação em Itu, Arthur Elias convocou outras atletas e manteve algumas jogadoras presentes na lista principal, misturando experiência e observação de novos nomes.

VEJA AS CONVOCADAS PARA PERÍODO DE TREINAMENTO EM ITU:

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Goleiras: Camila (Cruzeiro), Kemelli (Fluminense), Nicole (Corinthians), Morganti (Corinthians)

Defensoras: Tayla (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Paloma (Cruzeiro), Kathellen (Al-Nassr-SAU), Tainara (Cruzeiro), Fê Palermo (Palmeiras), Antônia (Real Madrid-ESP), Ivana Fuso (Corinthians), Isabela (PSG-FRA), Ravenna (Cruzeiro), Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas: Andressa Alves (Corinthians), Clarinha (Benfica-POR), Kaylane (Flamengo), Yaya (PSG-FRA), Ana Vitória (Corinthians)

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Atacantes: Jaque (Corinthians), Evelin (Santos), Jhonson (Corinthians), Priscila (América-MEX), Jheniffer (Tigres-MEX), Luany (Atlético de Madrid-ESP), Marilía (Cruzeiro), Gio (Atlético de Madrid-ESP), Adriana (Al-Qadsiah-SAU), Geyse (América-MEX).

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