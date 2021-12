Com Luciano e Pablo, São Paulo finaliza preparação para enfrentar Juventude

Da Redação

Luciano e Pablo participaram, na manhã deste domingo, do último treinamento do São Paulo antes do confronto contra o Juventude. A dupla se recupera de lesão e volta a ser opção para Rogério Ceni, mas a escalação de ambos no time titular não deverá acontecer no jogo desta segunda-feira. O time tricolor recebe o adversário gaúcho no estádio do Morumbi, às 19h, pela 37ª rodada.

O elenco finalizou a preparação no CT da Barra Funda neste domingo, começando com um aquecimento junto dos preparadores físicos. Rogério Ceni comandou um trabalho tático e fez os últimos ajustes para a partida. No fim do treinamento, o treinador realizou um trabalho técnico em campo reduzido, com a ajuda dos auxiliares, e também treinou cobranças de falta.

O atacante Luciano sofreu uma fratura no punho no jogo contra o Palmeiras, no dia 17 de novembro, e precisou passar por uma cirurgia. Luciano treinou com uma proteção no local neste domingo.

Já o também atacante Pablo se recuperou de uma entorse no joelho esquerdo, sofrido no jogo contra o Athletico-PR, e também participou das atividades junto com o restante do elenco.

O zagueiro Walce, os volantes Willian e Luan e os atacantes Galeano e Eder continuam realizando tratamentos no departamento médico e seguem na lista de desfalques de Rogério Ceni.

Com isso, a provável escalação que Rogério Ceni deverá mandar a campo é: Volpi, Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno (Marquinhos); Rigoni e Calleri.

A partida contra o Juventude será a despedida do Morumbi para o São Paulo nesta temporada 2021. O time soma 45 pontos e está na metade da tabela. O São Paulo finaliza o Brasileirão em confronto contra o América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.