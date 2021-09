Com lesão no joelho, Messi é poupado e desfalca o PSG nesta quarta contra o Metz

Da Redação

O Paris Saint-Germain não terá em campo contra o Metz, nesta quarta-feira, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Francês, um de seus principais astros do elenco. Substituído na reta final do duelo contra o Lyon, no último domingo, Lionel Messi sofreu sua primeira lesão desde a chegada ao PSG e o clube emitiu um comunicado oficial nesta terça anunciando que o argentino tem um problema ósseo no joelho esquerdo.

continua após publicidade .

O departamento médico do Paris Saint-Germain revelou que Lionel Messi realizou uma ressonância magnética no joelho esquerdo depois de receber uma pancada no local. O exame encontrou sinais de uma contusão óssea e o astro precisará passar por uma nova avaliação na quinta-feira para saber se houve evolução de seu quadro clínico.

A notícia da lesão de Messi surge justamente depois de o técnico argentino Mauricio Pochettino substitui-lo aos 31 minutos do segundo tempo do duelo contra o Lyon, quando os dois times empatavam por 1 a 1, em uma troca com o lateral-direito marroquino Hakimi que gerou polêmica. O astro demonstrou certo incômodo ao deixar o campo - o treinador estendeu a mão para cumprimentar Messi, que passou por ele e apenas o olhou - e diversos torcedores reclamaram muito da mudança.

continua após publicidade .

Depois da partida, Pochettino foi questionado sobre a reação de Messi e minimizou o episódio. "Todo mundo sabe que temos grandes jogadores. A decisão foi feita para os 11 iniciais e, depois, pensamos no melhor para cada jogador. São decisões que às vezes ficam bem, às vezes, não. Mas são decisões que precisamos tomar", disse. "Eu perguntei para ele (Messi) como ele estava. Ele disse que tudo bem", acrescentou.

Sem poder contar com Messi, que ainda não fez gol após três jogos, o Paris Saint-Germain pode ter o retorno do volante italiano Marco Verratti, que voltou a treinar no campo nesta terça-feira. Enquanto isso, o zagueiro espanhol Sergio Ramos continua em sua preparação em separado, buscando retomar a forma física para poder fazer a estreia pelo clube.

O Paris Saint-Germain está isolado na liderança do Campeonato Francês com 18 pontos, fruto de seis vitórias em seis jogos disputados, seguido pelo Olympique de Marselha com 13, mas que tem uma partida a menos. O Metz está na lanterna, na 20.ª colocação, com apenas três pontos.