Com lesão muscular, Lucão do Break vira desfalque no Guarani

O Guarani tem uma baixa certa para buscar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Com uma lesão muscular na coxa, o atacante Lucão do Break está fora do jogo de sábado, contra o Sport, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 2ª rodada.

Titular absoluto desde a reta final da Série B do ano passado, Lucão do Break se contundiu durante uma atividade neste início de semana. O prazo de recuperação é de 15 dias.

Assim, o atacante também deve ser desfalque contra Grêmio e Criciúma, retornando na quinta rodada, quando o Guarani vai até o Recife no dia 3 de abril para enfrentar o Náutico, no estádio dos Aflitos.

No clube desde maio do ano passado, Lucão do Break tem 45 partidas, 11 gols e duas assistências. Na atual temporada, o atacante disputou os 16 jogos realizados pelo Guarani, marcando quatro gols e dando uma assistência.

Sem Lucão do Break, a tendência é que Daniel Paulista escale Nicolas Carena desde o início contra o Sport, mas isso será definido nos próximos treinamentos.