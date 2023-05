Com investimentos de R$ 1,3 bilhão, Coritiba confirma venda da SAF

(via Agência Estado)

Com um investimento estimado em R$ 1,3 bilhão em 10 anos, o Coritiba confirmou nesta terça-feira a venda da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A gestora de investimentos Treecorp adquiriu 90% da SAF do clube paranaense, que agora aguarda aprovação do seu Conselho Deliberativo, da assembleia de sócios e também do juízo do processo de recuperação judicial.

O anúncio oficial, feito em vídeo institucional, previu investimentos "nunca antes vistos na história do clube". O dinheiro deve ter influência direta na composição e evolução do elenco, na preparação do time e até nas partidas, em razão da previsão de uma grande reforma do estádio Couto Pereira.

Segundo o Coritiba, a modernização do estádio deve consumir investimentos na ordem de R$ 500 milhões. Os futuros donos da SAF, se a venda for aprovada, vão construir um novo centro de treinamento para o clube, na ordem de R$ 100 milhões.

A gestora também vai quitar todas as dívidas do clube. As cifras giram em torno de R$ 270 milhões. E pretende colocar R$ 450 milhões na operação do time, para a busca de reforços e também como capital de giro para a gestão do clube.

Entre idas e vindas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba tenta manter uma estabilidade na primeira divisão. Sob o comando do técnico Antônio Carlos Zago, o time paranaense disputa apenas o Brasileirão neste momento da temporada. Está em 19º e penúltimo lugar. Volta a campo na quinta para enfrentar o Vasco, fora de casa.