Com 'ingleses', Tite convoca 25 jogadores para a rodada tripla das Eliminatórias

Com a volta dos jogadores que atuam no futebol inglês, o técnico Tite convocou nesta sexta-feira 25 nomes para mais uma rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Entre os chamados, a permanência de Edenilson, do Internacional, é a surpresa. Raphinha, do Leeds United, foi novamente convocado, enquanto que Richarlison (Everton) e Roberto Firmino (Liverpool), se recuperando de lesões, são as ausências. A seleção brasileira joga entre os dias 7 e 14 de outubro contra Venezuela, Colômbia e Uruguai e defenderá a campanha perfeita.

É a quarta convocação do ano, segunda para as Eliminatórias - também teve a Copa América na temporada. Os jogadores se apresentam entre os dias 3 e 4 de outubro. Serão dois jogos longe de casa - contra Venezuela, no dia 7, em Caracas, depois contra a Colômbia, em Barranquilla, no dia 10. Por fim, o Brasil encara o Uruguai, no dia 14, em Manaus, com a presença liberada de 12 mil torcedores na Arena Amazônia.

Com 100% de aproveitamento após ganhar os oito jogos disputados até agora, o Brasil ficará praticamente garantido na Copa do Mundo se mantiver o desempenho perfeito. São quatro vagas diretas para o continente, com o quinto lugar jogando uma repescagem.

O Brasil soma 24 pontos em oito rodadas, enquanto que a Colômbia, em quinto lugar, está com 13 e já atuou nove vezes. O time brasileiro ainda tem o confronto com a Argentina, adiado no início deste mês pela polêmica dos quatro atletas rivais impossibilitados de jogar por não cumprirem quarentena de 14 dias após virem da Inglaterra.

Tite chamou sete atacantes pelo fato de Neymar estar suspenso do primeiro compromisso, na casa da Venezuela. O treinador pode ter outros desfalques nos compromissos contra Colômbia e Uruguai pelo fato de contar com sete pendurados: Thiago Silva, Éder Militão, Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Gabriel.

Coordenador da seleção brasileira, Juninho Paulista, e Manoel Flores, diretor de competições da CBF, estarão na Arena Amazônia, em Manaus, nesta segunda-feira para uma avaliação do estádio que receberá o duelo contra os uruguaios. "Acreditamos que o gramado estará em total condições", afirmou Juninho.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

Goleiros - Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras);

Laterais - Alex Sandro (Juventus-ITA), Danilo (Juventus-ITA); Emerson (Tottenham-ING) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

Zagueiros - Éder Militão (Real Madrid-ESP), Lucas Veríssimo (Benfica-POR), Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA) e Thiago Silva (Chelsea-ING);

Meio-campistas - Casemiro (Real Madrid-ESP), Edenílson (Internacional), Éverton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING), Gerson (Olympique de Marselha-FRA) e Lucas Paquetá (Lyon-FRA);

Atacantes - Antony (Ajax-HOL), Gabriel (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Matheus Cunha (Atlético de Madrid-ESP), Neymar (Paris Saint-Germain-FRA), Raphinha (Leeds United-ING) e Vinicius Junior (Real Madrid-ESP).