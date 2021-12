Com indefinição sobre o Tottenham, Uefa define playoffs da Liga Conferência

Da Redação

A Uefa realizou nesta segunda-feira, em Nyon, na Suíça, o sorteio dos playoffs para o mata-mata da Liga Conferência, a sua terceira principal competição de clubes, que foi criada nesta temporada. Serão 16 equipes brigando em duelos de ida e volta por oito vagas nas oitavas de final. Esses confrontos classificatórios estão marcados para meados de fevereiro.

A entidade que comanda o futebol europeu ainda não definiu o que será feito em relação ao jogo entre Tottenham e Rennes, em Londres, ainda da fase de grupos, que vai determinar o segundo colocado do Grupo G. Por causa do surto de covid-19 no elenco do time inglês, a partida foi adiada. Caso o Tottenham seja punido com W.O, quem avança é o Vitesse, da Holanda.

Os oito líderes da fase de grupos da Liga Conferência se garantiram direto nas oitavas de final. São os casos de LASK Linz-AUT, Gent-BEL, Roma-ITA, AZ Alkmaar-HOL, Feyenoord-HOL, Copenhague-DIN, Rennes-FRA e Basel-SUI. Os outros oito participantes serão definidos após esse playoff entre os segundos colocados das chaves e oito equipes que ficaram em terceiro lugar nos seus grupos da Liga Europa.

As partidas de ida estão previstas para 17 de fevereiro de 2022 e as de volta na semana seguinte, no dia 24. A sede da final desta primeira edição da Liga Conferência é a cidade de Tirana, na Albânia. A decisão está marcada para o dia 25 de maio, na Arena Nacional.

Confira os confrontos dos playoffs da Liga Conferência:

Olympique de Marselha-FRA x Qarabag-AZE

PSV Eindhoven-HOL x Maccabi Tel-Aviv-ISR

Fenerbahçe-TUR x Slavia Praga-RCH

Midtjyland-DIN x PAOK-GRE

Leicester City-ING x Randers-DIN

Celtic-ESC x Bodø/Glimt-NOR

Sparta Praga-RCH x Partizan Belgrado-SER

Tottenham-ING ou Vitesse-HOL x Rapid Viena-AUT