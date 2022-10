Com incômodo no pé, Luisa Stefani desiste de torneio nos Estados Unidos

(via Agência Estado)

Após estrear com derrota no qualifying de simples, Luisa Stefani decidiu abandonar o Torneio de Rancho Santa Fe, nos Estados Unidos, na noite de terça-feira. A tenista brasileira citou um incômodo no pé para justificara a desistência, mas garantiu que o problema não tem relação com a grave lesão no joelho que sofreu em 2021.

"Por precaução, eu decidi me retirar da dupla essa semana por sentir um incômodo no pé no jogo de ontem. Por outro lado, o joelho está ótimo e isso me deixa muito otimista para o resto da temporada", assegurou a medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, no ano passado.

Luisa estrearia na chave de duplas do torneio, de nível ITF W80, na noite de terça, na Califórnia. Ela iria formar dupla com a australiana Ellen Perez, 16ª colocada no ranking mundial, e iria enfrentar a ucraniana Kateryna Bondarenko e a taiwanesa Chieh Hsu. Com a desistência, a brasileira agora foca no WTA 500 de San Diego, também nos EUA, na próxima semana.

A tenista voltou ao circuito no mês passado após um ano afastada por conta de uma grave lesão no joelho direito. Ela precisou passar por cirurgia no fim da temporada passada e apostou numa recuperação sem pressa para voltar ao circuito 100%.

Em seu retorno às quadras, se sagrou campeã do Torneio de Chennai, na Índia, em setembro. E agora vem buscando torneios menores para ganhar ritmo de jogo.